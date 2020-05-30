شفروليه سوبربان Z71 2021 تكشف نفسها رسمياً

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت شفروليه عن سيارة سوبربان Z71 2021 في مجموعة صور على الانترنت بعد حوالي ستة أشهر من الكشف عن النسخة الأساسية من الاس يو في كاملة الحجم في ديسمبر الماضي.

يذكر أنه في ذلك الوقت، كشفت شفروليه عن الجيل الأحدث من سوبربان جنباً إلى جنب مع أحدث إصدارات تاهو، وكشفت النقاب عن تاهو Z71، والغريب حينها أنها لم تفعل ذلك مع سوبربان، ومع ذلك، فإن هذه الصور المسربة تُظهر سيارة سوبربان Z71 بتصميمها الشرس.

كما هو الحال مع شفروليه تاهو Z71، ستستمد سوبربان Z71 قوتها بشكل قياسي من محرك V8 L84 سعة 5.3 لتر بقوة 355 حصان وعزم دوران 520 نيوتن.متر، ويمكن للعملاء اختيار محرك V8 سعة 6.2 لتر بقوة 420 حصان و624 نيوتن.متر من عزم الدوران، ويقترن كلا المحركين بناقل حركة أوتوماتيكي بعشر سرعات.

تأتي سوبربان Z71 2021 أيضاً مع نظام التحكم في النزول من التل، ويبرز تصميم Z71 على عدة جبهات تشتمل على شبك أسود معتم مخصص، وخطافات سحب أمامية وخلفية مطلية باللون الأحمر، وجنوط جديدة ملفوفة بإطارات BF Goodrich لجميع التضاريس.

في الختام، تتوفر شفروليه سوبربان Z71 بسعر 63,195 دولار (237,000 ريال) ولكن عند تجهيزها بمحرك V8 سعة 6.2 لتر، يقفز سعرها إلى ما يقرب من 70,000 دولار (262,500 ريال)، وبالمقارنة، يبدأ سعر سوبربان الأساسية من 52,995 دولار (199,000 ريال) بما في ذلك رسوم وجهة بقيمة 1,295 دولار (4,850 ريال).

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