تاريخ هيونداي سوناتا وتطورها خلال 35 عاماً “صور”

الخليج ٣٦٥ نت – تمتلك هيونداي سوناتا شعبية عالمية لكونها سيدان متوسطة بخصائص فاخرة وسعر معقول، لتستحق بذلك عن جدارة لقب السيارة الأعلى مبيعاً في هذه الفئة خاصة في أسواقنا العربية، واليوم سنتعرف سوياً على تاريخها.

الجيل الاول (1985–1987) “Y1”

ظهرت السيدان المتوسطة لأول مرة في عام 1985، لكن حينها كان يُطلق عليها اسم هيونداي ستيلر، وكانت خطة الشركة هي إطلاقها في السوق الكوري والكندي فقط، وكانت سيدان بأربعة أبواب وخمسة مقاعد في هذا التوقيت، وقد أُطلق عليها العديد من الأسماء، لكن الجيل الأول لم يستمر طويلاً ليتوقف إنتاجه في 1987، وكانت الجيل الأول يستمد قوته من ثلاثة خيارات من المحركات، 1.6 لتر و1.8 لتر و2 لتر، جميعهم يتصلون إما بناقل حركة أوتوماتيكي بأربعة سرعات أو يدوي بخمسة سرعات.

الجيل الثاني (1988–1993) “Y2”

في عام 1988، غيرت الشركة اسم السيارة لتصبح سوناتا في جيلها الثاني، وخلافاً للجيل الأول، تمتع الجيل الثاني بنظام دفع أمامي، وكونها الطراز الأول للشركة الذي يتم تصميمه بشكل مستقل في كوريا، فقد ابتعدت السيارة عن التصميم الزاوي، واعتمدت تصميماً يعزز من الديناميكية الهوائية، كما حصلت بعد ذلك على إعادة تصميم في عام 1991 وتم إطلاقها لتحمل شعار هيونداي موتورز المعدل حينها، كما طورت الشركة خيارات المحرك، لتستغني عن محرك 1.6 لتر، وأصبحت متوفرة بمحركات 1.8 و2 و2.4 و3 لتر، وفي هذا الجيل وصلت السيارة إلى العديد من الأسواق العالمية الأخرى، واستمر هذا الجيل حتى عام 1993.

الجيل الثالث (1993–1998) “Y3”

كشفت هيونداي عن الجيل الثالث من سوناتا في عام 1993، لتشهد السيارة ارتفاعاً كبيراً في شعبيتها بفضل العديد من التحديثات والمزايا المتقدمة، مثل شكل الشبك الامامي و ايضا المصابيح الامامية و كما هو موضح بالصور فقد اصبحت السيارة ذات شكل انسيابي كما انها اصبحت اضخم من الاجيال السابقة، بالإضافة إلى المرايا الجانبية الأوتوماتيكية ونظام المكابح المانعة لانغلاق العجلات (ABS)، ومن ناحية القوة، فقد عملت الشركة على التعديل في مواصفات المحرك بحيث تصبح اقوى مما سبق لتتوفر السيارة بقوة تتراوح بين 103 حصان و143 حصان، واستمر حتى عام 1997، والجدير بالذكر أنه في عام 1996، شهد الجيل الثالث تحديثات منتصف العمر، ليحصل على تعديلات في الواجهة الأمامية والخلفية، كما تم زيادة قوة المحرك رباعي الأسطوانات إلى 123 حصان.

الجيل الرابع (1998–2004) “EF”

تم الكشف عن الجيل الرابع من سوناتا في عام 1998، والذي حصل على تعديلات جذرية في الواجهة الامامية وخاصة الشبك والمصابيح، كما عدلت الشركة المصنعة في مواصفات المحرك بحيث اصبحت السيارة متوفرة بخياران فقط وهما الاول سعة 2.5 لتر بقوة 136 حصان و الثاني سعة 2.5 لتر بقوة 170 حصان، وهي محركات مطورة داخل الشركة، كما حصلت على ظام نقل حركة (HIVEC) بميّزة التحكّم الإلكتروني الذكي بالمركبة من هيونداي، واستمر هذا الجيل حتى عام 2004، والجدير بالذكر أنه في عام 2001 حصلت السيارة على تحديثات منتصف العمر، لكنها لم تضيف سوى بعض التعديلات بسيطة على الواجهة الامامية ولكنها غيرت من تصميم السيارة وجعلته اكثر رياضية.

الجيل الخامس (2004–2009) “NF”

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ظهر الجيل الخامس في عام 2004 في كوريا الجنوبية، لكنه بدأ في الوصول إلى الأسواق العالمية في العام التالي 2005، وقد تم تطوير هذا الجيل لتحقيق هدف محدد، وهو أن تصبح سيارة عالمية المستوى، لتتبنى لتحقيق ذلك تصميماً أوروبياً يعزز من أناقتها، كما تم تزويدها بمزايا متقدّمة مع تحسينها بشكل كبير من ناحية تصنيف السلامة، ولقد حصلت السيارة على الثناء والتقدير الكبيرين من العملاء حينها، وقد خضعت السيارة للعديد من اختبارات السلامة والامان في اوروبا لتحصل على تقيميات عالية، ومن ناحية القوة، فقد اضافت الشركة نسخة جديد من المحرك ذو الست أسطوانات سعة 3.3 لتر بقوة 250 حصان.

الجيل السادس (2009–2014) “YF”

كشفت الشركة عن الجيل السادس في عام 2010، وكانت تُصنع في الصين وماليزيا واندونيسيا، ولقد استعانت الشركة حينها بمصمم جديد، وهو ما ظهر جلياً في اختلاف التصميم بين هذا الجيل والجيل السابق من حيث حجم الشبك الأمامي والمصابيح الأمامية، وكان السيارة تعتمد على لغة التصميم “التصميم السائلي” الجريئة، لتسجل بعد ذلك مبيعات قياسية، مما أتاح للسيدان المتوسطة أن تصبح أكثر طرازات هيونداي شهرة، كما تم طرح سوناتا هايبرد الهجينة في عام 2010.

الجيل السابع (2014–2019) “LF”

تم الكشف عن الجيل السابع من سوناتا عام 2014، ليكشف عن النسخة المحدثة من لغة التصميم “التصميم السائلي”، حيث حصلت على تصميم عصري، ما جعلها رائدة ضمن فئة سيارات السيدان متوسطة الحجم من ناحية التصميم والأداء، وتستمد السيارة قوتها من عدة خيارات من المحركات، وهي محرك بنزين سعة 2.4 لتر رباعي الأسطوانات ستصل بناقل حركة أوتوماتيكي بست سرعات، بالإضافة إلى محرك 1.6 لتر تيربو متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض من سبع سرعات، وفي الإصدارات الأعلى يتوفر محرك 2 لتر تيربو بأربعة أسطوانات يتصل بناقل حركة أوتوماتيكي بست سرعات، وتتوفر جميع السيارات حصرياً بنظام دفع أمامي، ولم يظهر الجيل الجديد من سوناتا هايبرد سوى عام 2016، واستمر هذا الجيل حتى عام 2019.

يذكر أنه تم الكشف عن سوناتا فيس ليفت في 8 مارس 2017، حيث حصلت على إعادة تصميم جذرية تشتمل على مصابيح أمامية وخلفية جديدة، كما تمت إعادة تصميم لوحة القيادة بإضافة فتحات تهوية جديدة على جانب السائق، وشاشة لمسية أكبر تدعم كلاً من آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، من بين تحديثات أخرى عديدة، وكجزء من الجيل السابع، أعلنت هيونداي عن إصدار هجين بالقابس، تم إطلاقه في معرض أمريكا الشمالية الدولي للسيارات لعام 2015، ويصل النطاق الكهربي للسيارة إلى 43 كم للشحنة الكاملة، ونطاق إجمالي يبلغ 970 كم.

الجيل الثامن (2020- الآن) “DN8”

يستند الجيل الثامن من سوناتا على المنصة الجديدة التي يدعم تصميمها وسلامتها وكفاءتها وقوتها وتجربة أدائها، وتستمد سوناتا طاقتها عبر محرك 2.5 لتر 4 أسطوانات بقوة 191 حصان بنظام دفع أمامي وناقل أوتوماتيكي 8 سرعات مع استهلاك وقود 1 لتر لكل 14.9 كم، كما حصلت على عدد من أنظمة مساعدة السائق الجديدة، مثل راصد النقطة العمياء، والذي يقوم بمسح المنطقة المحيطة بالسيارة والتي لا يمكن رؤيتها عادةً عبر مرآة الروية الخلفية المعتادة، مع نظام جديد متطور للمساعدة على البقاء في الحارة، مع قدرته على تحديد السرعة القصوى للسيارة أوتوماتيكياً تبعاً لحدود السرعة في المناطق المختلفة، وأخيراً حصلت السيارة أيضاً على نظام ذكي للمساعدة على الركن، والذي يسمح للسيارة بركن نفسها أو طلبها من موقع ركنها عن بعد بدون وجود سائق وراء المقود.

ومن ناحية التصميم، فقد حصل الجيل الثامن على مصد امامي جديد وشبك امامي جديد كبير الحجم يحتوي على زوايا جانبية حادة ومن داخله يوجد قضبان سوداء ذات تصميم مغزلي مع فتحة تهوية في اسفل المصد لكي تكمل الشكل الرياضي للسيارة، كما أصبح غطاء المحرك اطول ومنحني بشكل كبير حتى الشبك الامامي ليعطي له لمسة رياضية وقد تم الاستغناء عن مصابيح الضباب كما أصبحت الانوار الامامية اصغر حجما وذات تصميم رفيع تحتوي على عدسات زينون وانوار ليد مسحوبة الى جانبي المصابيح الامامية.