أسعار سيارات جيلي في السعودية قبل وبعد زيادة ضريبة القيمة المضافة

الخليج ٣٦٥ نت – بعد قرار زيادة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% بحلول 1 يوليو 2020، نلقي معاً نظرة على مقارنة أسعار سيارات جيلي في السعودية لدى الوكيل الرسمي جيلي الوعلان. جيلي كولراي قبل: 66,150 ريال قسط: 989 ريال بدون دفعة أولى بعد: 72,450 ريال Advertisements جيلي بينراي قبل: 57,750 ريال قسط: 857 ريال بدون دفعة أولى بعد: 63,250 ريال

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