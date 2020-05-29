شاحنة أمريكا الأولى.. تخطف العيون منذ ظهورها في 1917

منذ طرحها رسميا قبل أكثر من قرن، أوجدت شاحنات فورد F-series لنفسها مكانة مميزة، جعلتها الفئة الأنجح والأعلى مبيعا بالولايات المتحدة.

ورصد موقع "كار أند درايفر"، المختص بأخبار السيارات، مراحل تطور شاحنات فورد من فئة F-series بداية من نسختها الأولى وحتى الآن، واحتلالها عرش الشاحنات الأمريكية طوال 100 عام.

ونشر الموقع الأمريكي صورة أول نسخة من شاحنات فورد التي كانت تمهيدا لتصنيع الأجيال الأولى من شاحنات "إف سيرياس"، والتي طرحت باسم TT Pickup في عام 1917.

وقال الموقع إن فورد باعت 2019 نسخة من هذا الجيل الأول من الشاحنات.

وبحلول عام 1928، وصل معدل مبيعات هذه الشاحنة الأولى من فورد لنحو 1.3 مليون شاحنة في العام الواحد.

وفي عام 1935، وصل الجيل الثاني من شاحنات فورد، وطرح باسم Model 50 Pickup واستمر بالأسواق حتى عام 1941، وكان هذا الجيل يعمل بمحرك من فئة V8.

ومع حلول عام 1948، انتهت فترة التمهيد، واكتسبت فورد خبرة واسعة من الحرب العالمية الثانية، أهلتها لطرح أول جيل رسمي من شاحنات "إف سيرياس"، والذي طرح باسم F-Series Bonus Built، واستمر تواجده بالأسواق حتى عام 1952.

ووصل الجيل الثاني من شاحنات "إف سيرياس"، في عام 1953، وطرح منه فئات باسم (F-1 وF-2 وF-3، وf-4)، وهي النسخ الأولى لامتدادها الحالي، كل من نسخة (F-100 وF-250 وF-350).

وفي عام 1957 وصل الجيل الثالث من شاحنات فورد "إف سيرياس"، واستمر تواجده بالأسواق حتى عام 1960، وهو أول جيل يطرح بمساحات أعرض من الشاحنة.

وبداية من عام 1961، طرح الجيل الرابع من شاحنات فورد "إف سيرياس"، واستمر تواجده بالأسواق حتى عام 1966، وكان الأول الذي يتوفر منه نظام قيادة two-wheel.

والجيل الخامس من الشاحنة وصل في عام 1967، واستمر تواجده بالأسواق حتى عام 1972، وميز هذا الجيل زيادة مساحة الحمولة عن النسخ السابقة منه.

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وفي الفترة بين عامي 1973 و1987، تم طرح الأجيال السادس والسابع والثامن من شاحنات فورد "إف سيرياس".

وقال موقع "كار أند درايف"، إن أبرز ما ميز الجيل السادس، ظهور فئة (F-150) ضمنه في عام 1975 قبل سحبه من الأسواق.





والجيل السابع من الشاحنة، الذي طرح في عام 1980 واستمر حتى عام 1986، ميزه تخطي مبيعات شاحنات "إف سيرياس" للمرة الأولى، 100 ألف نسخة، حيث بيع من فئة (F-150) فقط نحو (17050 نسخة).





والجيل الثامن الذي طرح في عام 1987 واستمر وجوده بالأسواق حتى عام 1991، وحصلت به شاحنات فئة "إف سيرياس" على محرك مميز من فئة V8 ينتج قوة 145 حصانا للمرة الأولى بسعة 5.0 لتر.

وفي عام 1992، طرح الجيل التاسع من شاحنات فورد "إف سيرياس"، واستمر وجوده بالاسواق حتى عام 1996، وتم اعادة تصميمه بالكامل، وطرحت منه نسخة The Nite Edition في ذلك الوقت.

وبحلول عام 1997، وصل الجيل العاشر من شاحنات فورد "إف سيرياس"، وقدمت به فئة F-150 بإطلالة جديدة مميزة، وطرحت منه نسخ جديدة من فئات F-250 وf-350.

والجيل الحادي عشر، من "إف سيرياس"، وصل في عام 2004، واستمر تواجده حتى عام 2008، بمساحة أكبر للحمولة، وخصصت منه فئات "سوبر ديوتي" للعزم الثقيل، وبيعت منه أكثر من 939 ألف نسخة.

وفي عام 2009، طرح الجيل الثاني عشر من شاحنات فورد، وحصل على نسخة تحديث منتصف الجيل في عام 2010، حيث طرح منه نسخة f-150 SVT المميزة، بمحرك ينتج قوة 320 حصانا، من فئة V8 بسعة 6.2 لتر.

واستمر تواجد الجيل الثاني عشر من شاحنات فورد "إف سيرياس"، حتى عام 2014، وطرح منه العديد من الفئات المميزة.

ووصولا للجيل الثالث عشر، والحالي من الشاحنة، الذي ظهر للمرة الأولى بداية من عام 2015، وطرحت منه نسخ متعددة من فئة F-150، وظهرت نسخة "رابتور" المميزة من الشاحنة التي تعمل بمحرك توربيني مزدوج ينتج قوة 510 أحصنة، من فئة V6 بسعة 2.0 لتر.