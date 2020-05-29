أسعار سيارات لكزس 2020 في السعودية “صور”

الخليج ٣٦٥ نت – نجحت لكزس في ترسيخ أقدامها بقوة في الأسواق العربية والعالمية بفضل تقديم مجموعة متنوعة من السيارات التي تجمع بين الفخامة والإعتمادية، ونستعرض اليوم أسعار مختلف سياراتها المتاحة في السعودية لدى الوكيل عبداللطيف جميل، بجانب روابط لكافة المعلومات الخاصة بها. لكزس IS لكزس IS 2020 إصدار 300 AA إليجنت بسعر 149,520 ريال سعودي. لكزس ES ES 250 AA إليجنت بسعر 167,580 ريال

ES 300h AH هايبرد بسعر 172,725 ريال

ES 300h BH هايبرد بلس بسعر 207,060 ريال

ES 350 CC إليت بسعر 218,400 ريال

ES 350 DD اكسكلوسيف بسعر 239,190 ريال

ES 350 FF اف سبورت بسعر 231,945 ريال لكزس LS LS 350 AA إليجنت بسعر 333,165 ريال

LS 350 BB اكسلينس بسعر 372,435 ريال

LS 500h AH هايبرد بسعر 360,255 ريال

LS 500h BH هايبرد بسعر 375,690 ريال

LS 500h CC إليت بسعر 430,185 ريال

LS 500h HH هايبرد بلس بسعر 434,385 ريال لكزس UX UX 200 AA إليجنت بسعر 157,605 ريال

UX 200 BB إكسيلانس بسعر 192,570 ريال لكزس NX Advertisements NX 300 AA إليجنت بسعر 171,990 ريال

NX 300 BB إكسيلانس بسعر 200,130 ريال

NX 300 FF اف سبورت 217,530 ريال لكزس RX RX 350 AA إليجنت بسعر 210,840 ريال

RX 350 BB إكسيلانس بسعر 242,550 ريال

RX 450h BH هايبرد بسعر 249,585 ريال

RX 350 FF اف سبورت بسعر 261,030 ريال لكزس GX GX 460 BB اكسلانس بسعر 257,250 ريال

GX 460 SS سبورت بسعر 264,495 ريال لكزس LX LX 570 AD إليجنت بلس بسعر 388,080 ريال

LX 570 SS سبورت بسعر 443,730 ريال

LX 570 BE بلاك اديشن بسعر 467,355 ريال لكزس RC RC FF اف سبورت بسعر 234,885 ريال لكزس RCF RC-F AA إي بيرفورمانس بسعر 341,880 ريال

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