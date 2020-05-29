أسعار سيارات لكزس 2020 في السعودية “صور”

الخليج ٣٦٥ نت – نجحت لكزس في ترسيخ أقدامها بقوة في الأسواق العربية والعالمية بفضل تقديم مجموعة متنوعة من السيارات التي تجمع بين الفخامة والإعتمادية، ونستعرض اليوم أسعار مختلف سياراتها المتاحة في السعودية لدى الوكيل عبداللطيف جميل، بجانب روابط لكافة المعلومات الخاصة بها.
لكزس IS
- لكزس IS 2020 إصدار 300 AA إليجنت بسعر 149,520 ريال سعودي.
لكزس ES
- ES 250 AA إليجنت بسعر 167,580 ريال
- ES 300h AH هايبرد بسعر 172,725 ريال
- ES 300h BH هايبرد بلس بسعر 207,060 ريال
- ES 350 CC إليت بسعر 218,400 ريال
- ES 350 DD اكسكلوسيف بسعر 239,190 ريال
- ES 350 FF اف سبورت بسعر 231,945 ريال
لكزس LS
- LS 350 AA إليجنت بسعر 333,165 ريال
- LS 350 BB اكسلينس بسعر 372,435 ريال
- LS 500h AH هايبرد بسعر 360,255 ريال
- LS 500h BH هايبرد بسعر 375,690 ريال
- LS 500h CC إليت بسعر 430,185 ريال
- LS 500h HH هايبرد بلس بسعر 434,385 ريال
لكزس UX
- UX 200 AA إليجنت بسعر 157,605 ريال
- UX 200 BB إكسيلانس بسعر 192,570 ريال
لكزس NX
- NX 300 AA إليجنت بسعر 171,990 ريال
- NX 300 BB إكسيلانس بسعر 200,130 ريال
- NX 300 FF اف سبورت 217,530 ريال
لكزس RX
- RX 350 AA إليجنت بسعر 210,840 ريال
- RX 350 BB إكسيلانس بسعر 242,550 ريال
- RX 450h BH هايبرد بسعر 249,585 ريال
- RX 350 FF اف سبورت بسعر 261,030 ريال
لكزس GX
- GX 460 BB اكسلانس بسعر 257,250 ريال
- GX 460 SS سبورت بسعر 264,495 ريال
لكزس LX
- LX 570 AD إليجنت بلس بسعر 388,080 ريال
- LX 570 SS سبورت بسعر 443,730 ريال
- LX 570 BE بلاك اديشن بسعر 467,355 ريال
لكزس RC
- RC FF اف سبورت بسعر 234,885 ريال
لكزس RCF
- RC-F AA إي بيرفورمانس بسعر 341,880 ريال
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