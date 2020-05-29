كيف تفوقت كيا بتصاميمها على المنافسين؟

الخليج ٣٦٥ نت – من المؤكد أن التصميم الخارجي للسيارة هو أحد عوامل الجذب لشرائها، وهو ما جعل مُصنعي السيارات يحاولون دائماً تقديم سياراتهم في قالب جمالي لإبراز هويتها.

واستطاعت كيا عبر تاريخها الطويل تقديم العديد من السيارات المميزة، لكن كأي شركة كبيرة فهي تسعى دائماً نحو المزيد من التفوق والتميز من اجل الحفاظ على موقعها، وهو ما دفعها للتعاقد مع أحد أهم مصممي السيارات في العالم.

واتجهت الشركة بشكل مباشر إلى بيتر شراير، حيث تم تعيينه كرئيس لقسم التصميم في الشركة عام 2004، لتبدأ قصة نجاح منقطعة النظير.

بدأ شراير مع الجزء المميز من السيارة والذي سيكون الوجه الحرفي للعلامة التجارية وهو الشبكة، حيث عمل على إنتاج تصاميم مميز يبرز جمال السيارة لتظهر شبكة أنف النمر.

وتعتبر أنف النمر العمود الفقري لهوية تصميم كيا، وحقق التصميم نقلة تطويرية كبيرة في الشركة، كما أنه أصبح علامة مميزة لإبراز جمال السيارة ورونقها وهو ما دفع بي ام دبليو لاستعارته في سيارتها الاختبارية الجديدة – iX3.

Advertisements

ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، حيث استطاعت الشركة إنتاج نماذج مختلفة من أنف النمر، لتميز بين سيارتها المختلفة بداية من ريو الصغيرة وصولاً إلى تيلورايد، لتتفوق على المنافسين الذين يعتمدون على نفس الشكل العام لسياراتهم.

ربما يمكنك ملاحظة تطور الأمر عبر الأجيال الجديدة من السيارة حيث تحولت أوبتيما إلى سيارة ذات تصميم رياضى جذاب بدلاً من القديم الممل، كما أصبحت سبورتاج سيارة أكثر شبابية وغيرها الكثير.

كل هذا يظهر أن كيا تهتم بما تشعر به تجاه سيارتك، لذا تعمل على تقديم سيارات ذات شخصية مميزة يبرزها التصميم الخارجي، ويمكنها ابهارك بسهولة.