“بالفيديو والصور” ازدحام مروري في اليوم الأول لتطبيق منع التجول الجزئي بالمملكة

الخليج ٣٦٥ نت – تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو أظهرت إزدحاماً كبيراً في العديد من شوارع عدد من مدن ومحافظات المملكة.

حيث رصدت هذه المقاطع ازدحامًا ملحوظاً أمام بعض المطاعم والمحلات إلى جانب الازدحام المروري في عدد من الشوارع، كطريق الأمير تركي الأول وطريق الملك فهد بمدينة الرياض وطريق الواجهة البحرية بجدة.

وتأتي هذه الإزدحامات في اليوم الأول من تطبيق منع التجول الجزئي وتخفيف الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من تفشي فيروس “كوفيد19”.

Advertisements