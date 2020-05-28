قبل شراء سيارة مستعملة.. كيف تكتشف التلاعب بعداد الكيلومترات؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يقوم بعض مالكي السيارات بالتلاعب في عداد الكيلومترات من أجل زيادة سعرها عند بيعها. فكيف يمكن للمرء اكتشاف هذا التلاعب عند شراء سيارة مستعملة؟



وأوضح نادي السيارات ADAC الألماني أنه يمكن للمحتالين تزييف عدادات السرعة للمركبات الحديثة بطرق مختلفة على سبيل المثال عبر مقبس OBD2 أو عبر موصل تشخيص عداد السرعة أو مباشرة عبر رقاقة ذاكرة عداد السرعة.

وفي العادة لا يتم تخزين بيانات الكيلومترات المقطوعة فقط في ذاكرة مجموعة العدادات، ولكن في الغالب في مواقع مختلفة في السيارة، لكن هذه ليست مشكلة للمحتالين ذوي الخبرة، لاسيما مع مساعدة من البرنامج الصحيح.

ويوصي الخبراء بالتحقق من فواتير الإصلاح، والتقارير المتعلقة بالسيارة، وخاصة التي تنص على المسافة المقطوعة بالكيلومترات، والتحقق من الإدخالات في كتيب الفحص ومرات تغيير الزيت.



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ويمكن التواصل مع مالك السيارة السابق للتحقق من قراءة العداد عند البيع. وبعد هذا كله يتم النظر لداخل السيارة ومقارنة حالة المقاعد والدواسات مع واقع قراءة العداد، مع الأخذ في الاعتبار سلوك الاستخدام.

ويتعين على البائع التأكيد على "المسافة الفعلية" في عقد الشراء بأرقام محددة، مع تجنب عبارات مثل "قراءة الأميال" أو "وفقا لعداد السرعة".



وإذا لزم الأمر، يمكن أيضا إجراء فحص السيارة المستعملة في مركز متخصص والتحقق من عدم التلاعب في العداد.