أحذر.. أماكن قد يتواجد بها فيروس كورونا داخل سياراتك

كتب: باسل الحلواني

"ماهي المدة التي من الممكن أن يعيشها فيروس كورونا على الأسطح داخل السيارة؟".. سؤال بات يتردد بشدة خاصة في ظل الانتشار الكبير لـ"كوفيد-19".

الإجابة عن هذا السؤال كشفته دراسة طبية حديثة، حيث أكدت أن الفترة التي يعيشها فيروس كورونا المستجد على الأسطح المتنوعة سواء البلاستيكية أو الفولاذ المقاوم

للصدأ ويمكن خلالها نقل العدوى تصل إلى 3 أيام، وتزيد فرصة التعرض للعدوى عند الخروج من المنزل، حيث ينتقل الفيروس الخطير على أجزاء الجسم والملابس بسهولة، لذا نصح الباحثون بالابتعاد عن التجمعات والأماكن المزدحمة.

وقد يتعرض الأشخاص للإصابة بالفيروس حال

استخدام السيارة كذلك للتنقل، حيث توجد أماكن متعددة داخل السيارة يمكن للفيروس أن يعيش فيها لساعات طويلة، مايشكل خطراً كبيراً.

وتعد أبرز الأماكن التي يمكن أن يتواجد بها الفيروس داخل السيارة، هي عجلة القيادة وناقل الحركة والكاسيت والشاشة اللمسية، ومفاتيح نوافذ السيارة، ومقابض الأبواب، وأزرار التحكم في التكييف، بالإضافة إلى مقبض درج المركبة والمرآة العلوية ومقبض شنطة السيارة وعصا التحكم بالمساحات، ومفاتيح الإضاءة وفرامل اليد.