داخلية فورد اف 150 المستقبلية تظهر في تصميم تخيلي

الخليج ٣٦٥ نت – ستكشف فورد عن اف 150 الجديدة كلياً لأول مرة هذا العام، حيث ستحصل على تحسين للتصميم الخارجي، في حين ستحصل المقصورة على إعادة تصميم كاملة، وقد تخيل المصمم بابلو دولدان تصميم مقصورة فورد اف 150 رابتور موديل 2021 عالية التقنية.

كشف التصميم التخيلي عن عجلة قيادة معاد تصميمها تتميز بأدوات تحكم لمسية، وشاشة نظام ترفيهي ضخمة على غرار سيارات تيسلا، ونقص ملحوظ في الأزرار المادية، وهو أمر مميز على الرغم من أن صانعة السيارات الأمريكية قالت أنه لا يوجد بالفعل بديل عملي لبعض الأزرار والمقابض داخل المقصورة.

في الواقع، لن تبدو المقصورة الداخلية للسيارة الإنتاجية مثل هذه، ولكن لا يزال من الممتع تخيل الجيل القادم من البيك اب بهذا التصميم الداخلي الراقي، والذي يجعلها تبدو كسيدان فاخرة بدلاً من شاحنة تجارية.

بفضل الصور المسربة، لدينا فكرة جيدة عما ستبدو عليه مقصورة اف 150 القادمة، حيث ستتوفر بنظام ترفيهي بشاشة ليست كبيرة مثل التصميم التخيلي وليست رأسية أيضاً، إلا أنها تظل ترقية هائلة مقارنة بالموديل الحالي، حيث ستحصل على شاشة جديدة مقاس 15.5 بوصة وأجهزة قياس رقمية بالكامل.

بالإضافة إلى المقصورة التي تمت ترقيتها، سيكون هناك أيضاً بعض التغييرات الهامة أسفل غطاء المحرك، ففي حين أن خيارات المحرك القياسية من المرجح أن تظل كما هي، إلا أن اف 150 الجديدة كلياً ستحصل على إصدار هجين بالقابس جديد للمرة الأولى بالإضافة إلى إصدار كهربائي بالكامل لمنافسة تيسلا سايبرتراك.

في الختام، للأسف لا يزال موعد الكشف عن فورد اف 150 الجديدة كلياً غامضة، حيث تشير الشائعات أن الكشف عنها سيكون يوم 19 يونيو المقبل، لكن تم تأكيد كذب هذه الشائعات، ومع ذلك، لا يزال من المتوقع أن تبدأ عمليات التسليم في الخريف المقبل، لذا لا يمكن أن يكون الظهور الأول لها بعيداً جداً عن الآن.

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