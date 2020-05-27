بي ام دبليو الفئة السادسة جران توريزمو 2021 تكشف نفسها رسمياً

الخليج ٣٦٥ نت – بجانب الكشف عن الفئة الخامسة 2021، أزاحت بي ام دبليو الستار عن الفئة السادسة جران توريزمو 2021، بتحديثات جمالية مشابهة للفئة الخامسة للشبك الأمامي الذي ازداد طوله بعض الشيء، مع مصابيح أمامية LED متكيفة قياسية بتقنيات الماتريكس والأشعة العالية ومصابيح نهارية على شكل L.

صندوق الأمتعة لا يزال عملي بسعة 600 لتر، مع ازدياد المساحة إلى 1800 لتر عند طي المقاعد الخلفية، وبالنسبة لتحديثات الداخلية فتشمل شاشة لمسية 12.3 إنش كبيرة لنظام المعلومات الترفيهية ولوحة عدادات رقمية 12.3 إنش ونظام اوديو فاخر بـ 16 مكبر صوت.

مثل الفئة الخامسة، حصلت الفئة السادسة جران توريزمو المحدثة على تقنية هجينة مخففة 48 فولت، ويبدأ مجال المحركات بمحرك بترولي 4 سلندر سعة 2.0 لتر بقوة 258 حصان وعزم 400 نيوتن.متر بتسارع إلى 100 كم\س في 6.5 ثانية وسرعة قصوى 250 كم\س.

النسخة البترولية الأعلى في المجال تعتمد على محرك 6 سلندر تيربو مزدوج سعة 3.0 لتر بقوة 333 حصان وعزم 450 نيوتن.متر بتسارع إلى 100 كم\س في 5.5 ثانية وسرعة قصوى 250 كم\س كذلك.

أما نسخة الديزل الأعلى في المجال فتأتي بمحرك 6 سلندر سعة 3.0 لتر بقوة 340 حصان وعزم 700 نيوتن.متر، بتسارع إلى 100 كم\س في 5.3 ثانية وسرعة قصوى 250 كم\س.

وستنطلق الفئة السادسة 2021 في الأسواق الأوروبية في يوليو بأسعار تبدأ من 62,800 يورو، ما يعادل 259,000 ريال.

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