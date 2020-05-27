قائمة الشاحنات الكهربائية المرتقبة بالمستقبل.. تسلا سايبر ترك الأولى

ينتظر عشاق الشاحنات الكهربائية مجموعة مميزة من الشاحنات التي ستطرح قريبا للبيع بالأسواق، بإمكانيات كهربائية مميزة، وتصميمات مميزة ذات طابع مستقبلي فريد.

وقام موقع "كار أدفايس"، بحصر أبرز الشاحنات الكهربائية التي يترقب طرحها قريبا بالأسواق، وبدأها بشاحنة تسلا المنتظرة بشدة، "سايبر ترك".

وقال الموقع إن شاحنة تسلا، ستطرح قريبا بالاسواق بسعر يبدأ من 39,900 ألف دولار، ومنذ الكشف عنها رسميا في نوفمبر 2019، حققت نسبة حجز غير مسبوقة، بأن أقتربت طلبات حجزها من المليون طلب.

وتعمل الشاحنة بمحرك كرهبائي مميز، يمنحها القدرة على التسارع من صفر حتى سرعة 60 ميل في الساعة خلال 2.9 ثانية.

وجاءت ضمن القائمة أيضا، أول نسخة كهربائية تستعد فورد لطرحها من شاحنتها الشهيرة، F-150، والتي تصل للأسواق بحلول عام 2021 المقبل.

وحتى الآن لم تفصح فورد عن أي تفاصيل تتعلق بقدرات شاحنتها المنتظرة F-150 بنسختها الكهربائية، غير ان موقع "كار أدفايس"، أفاد بأن الشاحنة ستعمل بمحرك كهربائي من صنع شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية "ريفيان".

ومن الشاحنات المنتظرة بشدة، وتعمل بالقوة الكهربائية، شاحنة هامر الكهربائية التي ستطرح برعاية ماركة GMC، والتي تعود بها ماركة هامر للظهور بعد غياب عقود.

وتعمل الشاحنة بمحرك كهربائي مميز قادر على التسارع من صفر حتى سرعة 60 ميل في الساعة خلال 3 ثواني، وكان من المفترض أن يتم الكشف رسميا عن هذه الشاحنة خلال مايو الجاري، إلا أن أزمة تفشي كورونا حالت دون ذلك وأجلت طرحها لمطلع عام 2021.

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ومن بعدها جاء ضمن القائمة، شاحنة "ريفيان R1T"، من شركة ريفيان الأمريكية الناشئة لصناعة السيارات الكهربائية، والتي ستطرح بالأسواق نهاية عام 2020 الجاري بتكلفة تبدأ من سعرة 69,000 ألف دولار.

وجاءت رابعا ضمن قائمة موقع "كار أدفايس"، شاحنة ACE Yewt، وهي قد تكون أصغر شاحنة كهربائية في هذه القائمة، من شركة صناعة المركبات الاسترالية الناشئة ACE.

وستطرح هذه الشاحنة بمحرك كهربائي قادر على التسارع من صفر وحتى سرعة 50 ميلومتر في الساعة خلال 7 ثواني وستتوفر بسعر يبدأ من 40,000 ألف دولار.

ومن أبرز الشاحنات المرتقب طرحها، شاحنة Bollinger B2 الكهربائية، من شركة Bollinger Motors الأمريكية الناشئة.

وستعمل هذه الشاحنة بمحرك كهربائي ينتج قوة 458 كيلوات، مع عزم دوران 906 نيوتون متر، وسيعقبها طرح شركة Bollinger Motors لسيارة كهربائية من فئة SUV ستكون باسم Bollinger B1.

واختتم موقع "كار أدفايس" القائمة، بشاحنة Nikola Badger الكهربائية التي تطرح من ماركة "نيكولا"، وتعمل بمحرك ينتج قوة 675 كيلوات، مع نطاق سير 965 كيلومتر كحد أقصى لشحن بطاريات، وقدرة تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميل في الساعة خلال 2.9 ثانية، وتصل الشاحنة Nikola Badger للأسواق مع نهاية عام 2020 الجاري.



