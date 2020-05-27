مدير “مرسيدس AMG” يعيّن رئيساً تنفيذياً لـ “استون مارتن”

الخليج ٣٦٥ نت – صرّح تقرير لصحيفة “فاينانشل تايمز” عن استعداد “أندي بالمر” للتنحي عن منصبه كمدير تنفيذي لشركة أستون مارتن خلال الأسبوع الجاري، وسيتولى المهام “توبياس مويرس” مدير قسم تصنيع المحركات عالية الأداء بمرسيدس ايه أم جي.

ويأتي ذلك التغيير بسبب التراجع الكبير التي تعرضت له شركة أستون مارتن في نسب مبيعات سياراتها مطلع شهر مايو الجاري، بالإضافة للانخفاض الكبير الذي أصاب قيمة أسهم الشركة بعد أن أصبحت شركة مساهمة عامة منذ عامين، ولذلك رأى مجموعة المستثمرين المساهمين بالشركة أن هذا التغيير بات ضرورياً لإنقاذ الشركة مما هو أسوء، وذلك بحسب ما جاء في موقع “موتور وان”.

ومن المحتمل أن تساهم هذه الخطوة في دعم التعاون الكبير القائم بين شركة أستون مارتن ومرسيدس، والذي بدأ منذ سنوات حين بدأت أستون مارتن في استخدام محركات مرسيدس V8 أيه أم جي بسياراتها الفاخرة.

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والجدير بالذكر أن حصول بالمر على هذا المنصب كان موضع شكوك منذ أن استحوذ الملياردير “لورنس سترول” على 20% من أسهم أستون مارتن مطلع عام 2020 الجاري، والذي يعود إليه الفضل في هذه القرارات الجديدة التي تشهدها الشركة البريطانية حالياً.