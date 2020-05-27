بورش تايكان وتسلا S.. صراع القمة يشتعل بين السيارات الكهربائية

شهد عام 2020 منافسة قوية بين السيارات الكهربائية التي طرحت به، لما تتمتع به من قدرات مميزة، ولقيمتها التي جعلتها من أهم الموديلات على قوائم ترقب الطرح بالأسواق.

وقام موقع "إنسايد إي في"، بمقارنة بين أبرز السيارات الكهربائية المتواجدة حاليا بالأسواق، هما طراز بورش تايكان، وطراز بورش تسلا موديل S.

وبدأ الموقع الأمريكي المختص بأخبار السيارات الكهربائية، بالحديث عن طراز بورش تايكان المميز، الذي يعتبر أول طراز كهربائي بالكامل من الشركة الألمانية.

وتحدث الموقع تحديدا عن فئات تايكان المختلفة، وبدأ بفئة 4S، التي تعمل بمحرك ذو نطاق سير 203 أميال كحد أقصى لشحن بطارياته، وفئة تايكان تربو التقليدية التي تعمل بمحرك بنطاق سير 201 ميل.









ثم تحدث عن فئة تربو S، من موديل تايكان، حيث ذكر أن هذه الفئة من الطراز تعمل بمحركين كهربائيين، ينتجان قوة إجمالية، 616 حصانا، مع عزم دوران 774 لفة لكل قدم.

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وتعمل هذه الفئة بناقل سرعة، أوتوماتيكي، ونظام قيادة رباعي الدفع All-wheel، ويمد المحركات بالطاقة بطاريات تضخ طاقة بمعدل 93.4 كيلوات في الساعة.

وتتمتع بقدرة تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 2.6 ثانية، في حين تصل سرعته القصوى لنحو 162 ميلا في الساعة.

ويصل نطاق سير محرك فئة تربو S، لمسافة تتراوح بين 241 و256 ميلا، كحد أقصى لشحن بطارياته، ويستغرق وقت شحن بطارياته 11 ساعة و22.5 دقيقة، وتتوفر بالأسواق بتكلفة تبدأ من 185 ألف دولار.

ومن بعده تحدث الموقع عن طراز تسلا المميز، موديل S، حيث حرصت العديد من شركات السيارات على طرح سيارات كهربائية لمنافسته.

وتحدث الموقع مباشرة عن محرك الطراز، حيث يعمل طراز تسلا موديل S، بمحرك كهربائي مميز، يصل نطاق سيره إلى 391 ميلا كحد أقصى لشحن بطارياته، وهو قادر على التسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 2.4 ثانية.









ويميز طراز تسلا موديل S سهولة العثور على محطة شحن له، إذ يمكن شحنة عبر 16 ألف نوع من أنواع محطات الشحن المختلفة، في مقابل طراز بورش تايكان بفئاته، الذي يمكن شحنة عبر عدد محدود من أنواع محطات الشحن، بإجمالي 1700 نوع من أنواع محطات الشحن فقط هي المؤهلة لشحن طراز تايكان الكهربائي.