استئناف الرحلات الجوية الداخلية ابتداءً من يوم الأحد

المرع نت – تقرر رفـع تعليق الرحلات الجوية الداخلية، وذلك ابتداءاً من يوم الأحد 8 شوال 1441هـ الموافق 31 مايو 2020، وحتى نهاية يوم السبت 28 شوال 1441هـ الموافق 20 يونيو 2020.
وسيتم رفع تعليق السفر بين المناطق بوسائل المواصلات المختلفة، مع الإلتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة التي تحددها الهيئة العامة للطيران المدني بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات الأخرى ذات العلاقة.
وفيما يخص الرحلات الدولية، سيستمر تعليق الرحلات الدولية حتى إشعار آخر.
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