استئناف الرحلات الجوية الداخلية ابتداءً من يوم الأحد

المرع نت – تقرر رفـع تعليق الرحلات الجوية الداخلية، وذلك ابتداءاً من يوم الأحد 8 شوال 1441هـ الموافق 31 مايو 2020، وحتى نهاية يوم السبت 28 شوال 1441هـ الموافق 20 يونيو 2020.

وسيتم رفع تعليق السفر بين المناطق بوسائل المواصلات المختلفة، مع الإلتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة التي تحددها الهيئة العامة للطيران المدني بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات الأخرى ذات العلاقة.

وفيما يخص الرحلات الدولية، سيستمر تعليق الرحلات الدولية حتى إشعار آخر.