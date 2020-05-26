مرسيدس بنز G550 4×4² الجيل الجديد 2021 تظهر لأول مرة أثناء اختبارها

الخليج ٣٦٥ نت – ظهرت مرسيدس بنز G500/G550 4×4² لأول مرة أثناء اختبارها، وذلك مع استعدادها للانتقال إلى جيل جديد.

ستستند 4×4² الجديدة على هيكل G-Class الجيل الأحدث، ومما يبدو فإن G500/G550 4×4² هي سر تحاول مرسيدس كتمانه ما يفسر طريقة تصويرها التي تمت من مدى بعيد.

مع ذلك، يبدو واضحاً لنا بأن تلك هي G-Class 4×4² الجديدة عبر محاور عجلاتها وإطاراتها الضخمة وارتفاعها الشاهق، كما أنها متشابهة للغاية مع الجيل السابق مع إضافة المصابيح الأمامية والخلفية LED بالكامل والداخلية المعاد تصميمها.

لا تتوفر أي صور للداخلية، لكن من الواضح أن مرسيدس تعمل على اختبار إضافات G500/G550 4×4² للطرق الوعرة والمتمثلة في رف السقف وعمودي LED للإضاءة الأمامية، العجلة الخلفية الاحتياطية وغيره.

كما تشمل التغييرات الأخرى أقواس عجلات عريضة، عتبات جانبية معدّلة، مصدات أمامية وخلفية جديدة، وغير معروف إذا سيستمر الموديل باسم G550 4×4² أم سيعتمد على اسم AMG G63 4×4².

لا توجد معلومات رسمية عن مواصفات الأداء، لكن من المتوقع قدوم الموديل بمحرك G63 الجديد توين تيربو 4 لتر 8 سلندر قوة 585 حصان وعزم 850 نيوتن متر.

هذا ومن المتوقع تدشين مرسيدس بنز G500/G550 4×4² في نهاية العام الحالي أو بداية العام القادم.

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