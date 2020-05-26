مقتل معتز الجبوري مسؤول داعش في العراق ويتعهد بملاحقة بقايا التنظيم المزيد

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في العراق، اليوم الثلاثاء، مقتل والي العراق ومعاون زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي معتز الجبوري واسمه الحركي "حجي تيسير".

وقال الجهاز في بيان نقلته وسائل الإعلام المحلية إنه "في عملية نوعية تم قتل الإرهابي معتز نومان عبد نايف نجم الجبوري المكنى (حجي تيسير)".

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وأضاف أن "الجبوري يشغل منصب ما يسمى والي العراق ومعاون زعيم تنظيم داعش الإرهابي لشؤون الولايات كافة ومسؤول عن التخطيط والتنسيق للعمليات الإرهابية الخارجية".

وجاءت عملية قتل الإرهابي-بحسب البيان- بعد متابعة لفترة ليست بالقصيرة لتحركاته وتنقله الدائم داخل وخارج العراق، لاسيما أنه كان لديه أكثر من جواز سفر وهوية للتنقل، ولا يستخدم الهاتف نهائيا خوفا من الملاحقة.

وعن كيفية استهدافه، أشار البيان إلى أن ذلك تم عبر ضربة جوية من قبل طيران التحالف الدولي في منطقة دير الزور السورية، وفق معلومات استخبارية دقيقة من قبل جهاز مكافحة الإرهاب.