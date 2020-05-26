تدمر فيراري 488 GTB بالكامل في حادث عنيف بلندن

الخليج ٣٦٥ نت – تحطمت فيراري 488 GTB بعد اصطدامها بباص في لندن.. وحسب وسائل الإعلام البريطانية، الخطأ يعود على السوبركار الإيطالية بسبب تسارعها الكبير.
وصرحت الشرطة المحلية أنه لم يصب أحد بأذى لحسن الحظ، كما لم تلق الشرطة القبض على أحد.
ويبدو واضحاً من صور الحادث أن مقدمة الفيراري اقتحمت جانب الباص، ما أدى إلى تهشم المقدمة بالكامل وتفعيل جميع الوسائد الهوائية، كما أنه لا أمل في صيانة السيارة على ما يبدو.
مع ذلك مؤخرة السيارة نجت من الحادثة، ما يعني أن محرك V8 تيربو مزدودج سعة 3.9 لتر قد يتم إنقاذه ووضعه في سيارة أخرى في المستقبل.
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