بالصور.. مقارنة مثيرة بين النسخة الأولى وأحدث طرازات موستانج

أجرى موقع "كار أدفايس" الأسترالي المختص بأخبار السيارات مقارنة شيقة، بين أول جيل وأحدث جيل من طراز فورد موستانج الرياضي الشهير.

وذلك ليرصد الموقع مراحل تطور الطراز، الذي طرح جيله الأول في عام 1965، حتى جيله السادس الثي طرح لعام 2020 باسم Mustang R-Spec.





بدأ الموقع بطراز موستانج Mustang R-Spec الذي يمثل الجيل السادس من سيارات موستانج الرياضية، والذي أعلنت عنه فورد رسميا نهاية عام 2019، تمهيدا لطرحه للبيع خلال عام 2020 الجاري.

وقال "كار أدفايس" أن هذا الطراز الجديد من موستانج، تطرحه فورد بعدد محدود من النسخ للبيع، بإجمالي 500 نسخة فقط، بسعر يبدأ من 99,980 ألف دولار.

وأوضح الموقع أن هذا الجيل الجديد من موستانج، يعد إنتاج خاص لفرع شركة فورد بأستراليا، ويعمل بمحرك من فئة V8 بعسة 5.0 لتر، وينتج قوة 700 حصان، مع عزم دوران 827 نيوتون متر.





ويعمل الطراز بناقل سرعة يدوي مزود بـ 6 سرعات، ويطرح بإطارات من طراز Michelin Pilot Sport 4S بقياس 19 بوصة.

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أما عن طراز موستانج 1965، فهو يمثل الجيل الأول من موديلات موستانج الرياضية، وقد أعلنت عنه شركة فورد بداية من أبريل 1964، واستمر تواجده بالأسواق حتى عام 1973.

ويعتبر هذا الطراز من موستانج، أسرع سيارة رياضية تحقيقا للمبيعات في تاريخ صناعة السيارات، بعد أن بيعت منه 400,000 ألف نسخة في أول شهر من طرحها.





وعند طرح فورد للجيل الأول من موستانج، توفرت منه ثلاث فئات بأشكال مختلفة للهيكل الخارجي، هي الكونفرتابل والهاتش باك و الهارد توب.

والفئات الثلاث كانت تتساوى في المواصفات، حيث طرحت بطول 181.6 بوصة، و ارتفاع 51.1 بوصة، وعرض 68.2 بوصة.

وكان يتوفر الطراز بخيارين فيما يتعلق بالمحرك، حيث كان الخيار الأول من محركاته ذو 6 أسطوانات، وينتج قوة 120 حصان، والمحرك الثاني كان من فئة V8 ذو 8 أسطوانات، وكانت تتراوح القوة التي ينتجها ما بين 200 و 225 حصان.

وطرحت فورد الجيل الأول من طراز موستانج بإطارات بقياس 4.5 بوصة، لنسخته العاملة بمحرك ذو 6 أسطوانات، ولنسخته العاملة بمحرك V8 كان قياس الإطارات يتراوح بين 14 و 15 بوصة.



