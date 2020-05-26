لا تتخلص من هاتفك القديم.. 10 خطوات سهلة تحوله إلى كاميرا مراقبة

إذا كنت تمتلك هاتفا ذكيا قديما فلا تتخلص منه عبر بيعه بثمن بخس، حيث يمكن توظيفه لحماية منزلك بطريقة مبتكرة عبر تحويله إلى كاميرا مراقبة في 10 خطوات.

وحسب موقع "سي إن إي تي" الأمريكي، فإن الهاتف القديم فرصة للحصول على كاميرا مراقبة مجانية إما لمتابعة الأطفال أو لحماية المنزل، دون حاجة لإنفاق مئات الدولارات في شراء كاميرا أمن منزلية.





خطوات تحويل الهاتف إلى كاميرا مراقبة:

1- اختيار تطبيق كاميرا أمنية لهاتفك، وستجد أن أغلب التطبيقات تمنح نفس المزايا عبر تسجيل وتصوير مقاطع مقربة وعن بعد وتفعيل إنذار الحركة والاختراق، ويفضل استخدام تطبيق Alfred، كونه مجاني ويدعم أندرويد أو ios.

2- قم بتحميل التطبيق على هاتفك القديم والحديث أو أي أجهزة تابلت تفضل استخدامها.

3- على هاتفك الحديث، قم بتخطي المقدمة التعريفية للتطبيق، وانقر أبدأ، ثم اختر Viewer (شاهد)، ثم انقر التالي.

4- أدخل صفحة التسجيل، واختر تسجيل دخول بواسطة جوجل، وهناك أدخل بيانات حسابك على جوجل.

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5- على هاتفك القديم، كرر نفس الخطوات، ولكن بدلًا من اختيار (شاهد)، اختر كاميرا، وتأكد من إدخال نفس بيانات حسابك على جوجل.

6- فور انتهائك من التسجيل، يتيح لك التطبيق عدة مزايا، منها إمكانية كشف الحركة والاختيار بين الكاميرا الأمامية أو الخلفية وتعطيل أو تمكين الصوت في حالة هواتف أيفون.

7- يمكنك الاستمتاع بنفس المزايا إذا كنت تمتلك أندرويد، إضافةً إلى القدرة على التركيز المستمر للكاميرا وإعادة فتح التطبيق تلقائيًا في حالة إغلاق الهاتف.

8- من خلال هاتفك الحديث، يمكنك تغيير بعض الخصائص في الإعدادات، مثل تشعيل أو تعطيل الإشعارات، وتعيين اسم للكاميرا أو المشاهد، وإضافة أشخاص آخرين إلى قائمة الموثوقين (منح آخرين إمكانية متابعة كاميرا المراقبة)، ومعرفة عدد المرات التي تم فصل الكاميرا فيها.

9- اختر مكانًا لوضع الكاميرا، ويفضل اختيار مكانًا يواجه المدخل الرئيسي أو الخلفي للمنزل، أو المكان الذي تحتفظ فيه بمقتنياتك الثمينة.



10- ضع في الاعتبار تواجد تطبيقات أمن أخرى في حالة عدم تفضيلك Alfred، مثل: Salient Eye أو Presence.