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جيب تخطط لطرح نسخة كهربائية من سيارتها الشهيرة رانجلر

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كتب: باسل الحلواني

تخطط شركة جيب لصناعة السيارات، لإنتاج نسخة كهربائية من سيارتها الشهيرة رانجلر، خاصةً بعد النجاح الذي حققته النسخة الحالية التقليدية من السيارة لعدة سنوات.

توقع رئيس تصميم شركة جيب، مارك ألين، في تصريحات صحفية، أن يكون هناك جانباً مشرقاً لجيب رانجلر الكهربائية، حيث أكد

أنها قد تكون أفضل من الموديل المعروض حالياً، خاصة مع القفزات التي حدثت في تطوير تقنيات البطاريات على مدى السنوات الـ 15 الماضية، كما يبدو المستقبل مشرقاً للسيارات الكهربائية بشكل عام.

أوضح ألين أنه إذا صنعوا

سيارة كهربائية فستكون لديهم القدرة على التحكم في سرعة كل عجلة واتجاهها بشكل فردي، وهذه ثورة كبيرة خاصة في قطاع سيارات الطرق الوعرة، حيث يسمح ذلك للسيارة بالمناورة بشكل أفضل.

يعتقد ألين أن محبي رانجلر سيعجبون بالنسخة الكهربائية بالكامل، مضيفاً:"من جانبنا، نعتقد أن قيادة سيارة توفر عزماً أكبر بكثير من السيارات التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي هي فرصة مثيرة".

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