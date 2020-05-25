هيونداي سوناتا واجن 2020 تظهر في تصميم تخيلي

الخليج ٣٦٥ نت – تمتلك هيونداي سوناتا 2020 السيدان لغة تصميم جديدة، وهي سيارة متوسطة الحجم أنيقة بأربعة أبواب، وبينما تكثر الشائعات بأن الشركة تطور إصداراً أكثر عملية من السيارة، إلا أنه لا يوجد شيء مؤكد في الوقت الحالي، ولكن هذا لم يمنع Kolesa.ru من تخيل ما قد تبدو عليه سوناتا واجن 2020 الأنيقة.

يتأثر التصميم التخيلي بسوناتا سيدان ، حيث تمتلك المصد الأمامي الجديد، في حين أن التعديلات الأمامية قليلة للغاية، كما تمتلك نفس الجنوط الديناميكية للسيدان، وغطاء المحرك المنحدر، واللمسات الكرومية، والمصابيح النهارية المميزة.

تمتلك السيارة التخيلية مصابيح سوناتا السيدان الخلفية والجانبية الديناميكية، في حين يساعد التجعد اللطيف على طول خط السقف ومشتت الهواء الخلفي في الحفاظ على جعل السيارة أشبه بالكوبيه، لكن السقف نفسه مربع مما يزيد من مساحة المقصورة ومساحة الشحن الخلفية.

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في الختام، إذا كشفت الشركة عن سوناتا واجن، فستكون مخصصة لبعض الأسواق فقط، وقد تكون الأوضاع أفضل إذا حصلت على محرك طراز N-Line بقوة 290 حصان و420 نيوتن.متر من عزم الدوران.