زلزال بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر يضرب تايوان المزيد

الخليج 365 - وكالاتالإثنين 2020/5/25 02:45 ص بتوقيت أبوظبي
ضرب زلزال بقوة 2ر5 درجة على مقياس ريختر تايوان، الإثنين، ولم ترد أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية.
وكان زلزال بقوة 1ر5 درجة على مقياس ريختر قد ضرب شرقي تايوان، فبراير/شباط الماضي.
وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن مركز الزلزال كان على بعد 17 كيلومتراً جنوبي مدينة هواليان، شرقي تايوان.
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