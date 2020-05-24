الخليج ٣٦٥ نت – ربما تكثُر حوادث السيارات الرياضية عن غيرها من السيارات العادية، إلا أن الأمر يزداد سوءاً عندما يكون السائق شاباً! فيأخذه عنفوان شبابه وحماسته إلى ما لا يحمد عقباه.
وهذا بالضبط ما حدث مع شاب كندي كان يقود سيارة فورد موستنج GT كوبيه 2019 الجديدة كلياً، في محاولة سيئة منـه لإقناع أصدقائه بقدراته القوية في القيادة! إلا أن الأمر انقلب ضده خاصة مع سيارة العضلات التي تعمل بمحرك V8 سعة 5.0 لتر الذي يوّلد قوة 460 حصاناً.
كانت البداية في موقف للسيارات في مركز تجاري محلي بـكندا حيث يتجمع الشباب، حين حاول الشاب المالك للسيارة الموستنج GT الملونة إبراز قدراته الوهمية في القيادة، لينجرف تحت المطر ويفقد السيطرة على السيارة التي كان قد اشتراها قبل الحادث بثلاثة أيام فقط، وينزلق في جدول ماء!
والجدير بالذكر أن الحادثة قد وقعت في كرانبروك-كولومبيا البريطانية في كندا في وقت سابق من هذا الأسبوع، وطبقاً لمصادر مقرّبة من الشاب فإنه لم يصب أحد بجانب السيارة العضلية والتي من الواضح أنها تضررت جداً.
كانت هذه تفاصيل خبر شاب يتباهى بسيارته فورد موستنج GT وهكذا كانت النتيجة “فيديو” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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