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أسعار سيارات كيا في السعودية قبل وبعد زيادة ضريبة القيمة المضافة

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كريم أبو الهوى 0 تبليغ

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الخليج ٣٦٥ نت – بعد قرار زيادة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% بحلول 1 يوليو 2020، نلقي معاً نظرة على مقارنة أسعار سيارات كيا في لدى الوكيل الرسمي كيا الجبر.

كيا بيجاس

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قبل (5%): 42,630 ريال

بعد (15%): 46,690 ريال

كيا ريو

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قبل (5%): 50,715 ريال

بعد (15%): 55,545 ريال

كيا سيراتو

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قبل (5%): 60,375 ريال

بعد (15%): 66,125 ريال

كيا سول

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قبل (5%): 65,205 ريال

بعد (15%): 71,415 ريال

 

كيا سيلتوس

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قبل (5%): 69,930 ريال

بعد (15%): 76,590 ريال

كيا اوبتيما

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قبل (5%): 76,440 ريال

بعد (15%): 83,720 ريال

كيا سبورتاج

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قبل (5%): 77,595 ريال

بعد (15%): 84,985 ريال

كيا سورينتو

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قبل (5%): 93,240 ريال

بعد (15%): 102,120 ريال

كيا كادينزا

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قبل (5%): 100,800 ريال

بعد (15%): 110,400 ريال

كيا كرنفال

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قبل (5%): 110,355 ريال

بعد (15%): 120,865 ريال

كيا تيلورايد

قبل (5%): 147,840 ريال

بعد (15%): 161,920 ريال

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