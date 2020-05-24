أسعار سيارات كيا في السعودية قبل وبعد زيادة ضريبة القيمة المضافة

الخليج ٣٦٥ نت – بعد قرار زيادة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% بحلول 1 يوليو 2020، نلقي معاً نظرة على مقارنة أسعار سيارات كيا في السعودية لدى الوكيل الرسمي كيا الجبر.
كيا بيجاس
قبل (5%): 42,630 ريال
بعد (15%): 46,690 ريال
كيا ريو
قبل (5%): 50,715 ريال
بعد (15%): 55,545 ريال
كيا سيراتو
قبل (5%): 60,375 ريال
بعد (15%): 66,125 ريال
كيا سول
قبل (5%): 65,205 ريال
بعد (15%): 71,415 ريال
كيا سيلتوس
قبل (5%): 69,930 ريال
بعد (15%): 76,590 ريال
كيا اوبتيما
قبل (5%): 76,440 ريال
بعد (15%): 83,720 ريال
كيا سبورتاج
قبل (5%): 77,595 ريال
بعد (15%): 84,985 ريال
كيا سورينتو
قبل (5%): 93,240 ريال
بعد (15%): 102,120 ريال
كيا كادينزا
قبل (5%): 100,800 ريال
بعد (15%): 110,400 ريال
كيا كرنفال
قبل (5%): 110,355 ريال
بعد (15%): 120,865 ريال
كيا تيلورايد
قبل (5%): 147,840 ريال
بعد (15%): 161,920 ريال
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