أسعار سيارات كيا في السعودية قبل وبعد زيادة ضريبة القيمة المضافة

الخليج ٣٦٥ نت – بعد قرار زيادة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% بحلول 1 يوليو 2020، نلقي معاً نظرة على مقارنة أسعار سيارات كيا في السعودية لدى الوكيل الرسمي كيا الجبر. كيا بيجاس قبل (5%): 42,630 ريال بعد (15%): 46,690 ريال كيا ريو قبل (5%): 50,715 ريال بعد (15%): 55,545 ريال كيا سيراتو قبل (5%): 60,375 ريال بعد (15%): 66,125 ريال كيا سول قبل (5%): 65,205 ريال بعد (15%): 71,415 ريال كيا سيلتوس قبل (5%): 69,930 ريال بعد (15%): 76,590 ريال كيا اوبتيما Advertisements قبل (5%): 76,440 ريال بعد (15%): 83,720 ريال كيا سبورتاج قبل (5%): 77,595 ريال بعد (15%): 84,985 ريال كيا سورينتو قبل (5%): 93,240 ريال بعد (15%): 102,120 ريال كيا كادينزا قبل (5%): 100,800 ريال بعد (15%): 110,400 ريال كيا كرنفال قبل (5%): 110,355 ريال بعد (15%): 120,865 ريال كيا تيلورايد قبل (5%): 147,840 ريال بعد (15%): 161,920 ريال

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