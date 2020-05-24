شاهد مجموعة سيارات كريستيانو رونالدو “فيديو وصور”

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الخليج ٣٦٥ نت – كريستياندو رونالدو يعدُّ أحد أفضل لاعبي كرة القدم في العالم، حيث حاز اللاعب البرتغالي على جائزة الكرة الذهبية خمسة مرات.
وهو أيضاً صاحب إحدى أكثر مجموعات السيارات تألقاً عبر سيارات رياضية وفخمة ونستعرضها معكم فيما يلي:
بوجاتي فيرون
بوجاتي شيرون
بوجاتي شنتوديتشي
رولزرويس جوست
رولزرويس فانتوم دروب هيد
رولزرويس كولينان
بنتلي كونتيننتال GT سبيد
فيراري 599 GTO
فيراري GTB 599 فيورانو
فيراري F12 TDF
بي ام دبليو M6
لامبورجيني افينتادور
شفروليه كمارو إس إس
مكلارين سيينا
برابوس مرسيدس جي كلاس V12
مرسيدس ايه ام جي S65 كوبيه
مرسيدس ايه ام جي GLE63
بورش 911 تيربو S
اودي RS7
اودي R8
رنج روفر سبورت
مازيراتي جران كابريو
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