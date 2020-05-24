شاهد مجموعة سيارات كريستيانو رونالدو “فيديو وصور”

الخليج ٣٦٥ نت – كريستياندو رونالدو يعدُّ أحد أفضل لاعبي كرة القدم في العالم، حيث حاز اللاعب البرتغالي على جائزة الكرة الذهبية خمسة مرات. وهو أيضاً صاحب إحدى أكثر مجموعات السيارات تألقاً عبر سيارات رياضية وفخمة ونستعرضها معكم فيما يلي: بوجاتي فيرون بوجاتي شيرون بوجاتي شنتوديتشي رولزرويس جوست رولزرويس فانتوم دروب هيد رولزرويس كولينان بنتلي كونتيننتال GT سبيد فيراري 599 GTO فيراري GTB 599 فيورانو فيراري F12 TDF بي ام دبليو M6 Advertisements لامبورجيني افينتادور شفروليه كمارو إس إس مكلارين سيينا برابوس مرسيدس جي كلاس V12 مرسيدس ايه ام جي S65 كوبيه مرسيدس ايه ام جي GLE63 بورش 911 تيربو S اودي RS7 اودي R8 رنج روفر سبورت مازيراتي جران كابريو

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