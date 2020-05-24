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شاهد مجموعة سيارات كريستيانو رونالدو “فيديو وصور”

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كريم أبو الهوى 0 تبليغ

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الخليج ٣٦٥ نت – كريستياندو رونالدو يعدُّ أحد أفضل لاعبي كرة القدم في العالم، حيث حاز اللاعب البرتغالي على جائزة الكرة الذهبية خمسة مرات.

وهو أيضاً صاحب إحدى أكثر مجموعات السيارات تألقاً عبر سيارات رياضية وفخمة ونستعرضها معكم فيما يلي:

بوجاتي فيرون

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بوجاتي شيرون

بوجاتي شنتوديتشي

81454af1dc.jpg

رولزرويس جوست

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رولزرويس فانتوم دروب هيد

Ronaldo-Rolls-Royce-Phantom-Drophead.png

رولزرويس كولينان

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بنتلي كونتيننتال GT سبيد

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فيراري 599 GTO

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فيراري GTB 599 فيورانو

Cristiano-Ronaldo-Ferrari-599-GTB-Fioran

فيراري F12 TDF

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بي ام دبليو M6

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لامبورجيني افينتادور

شفروليه كمارو إس إس

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مكلارين سيينا

برابوس مرسيدس جي كلاس V12

مرسيدس ايه ام جي S65 كوبيه

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مرسيدس ايه ام جي GLE63

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بورش 911 تيربو S

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اودي RS7

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اودي R8

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رنج روفر سبورت

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مازيراتي جران كابريو

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المربع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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