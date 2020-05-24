الخليج ٣٦٥ نت – نشر قسم الإطفاء بولاية ويسكونسن الأمريكية، صورة لباب سيارة محترق بسبب عبوة صغيرة من المعقم الكحولي تُرك داخلها!
وفي التفاصيل، تسببت عبوة معقم تم تركها داخل سيارة بولاية ويسكونسن الأمريكية في اشتعال النيران فيها وتضرر بابها، وذلك بسبب احتواء المعقم على الكحول الذي اشتعل بسبب حرارة الشمس.
يُذكر أن قسم الإطفاء بولاية ويسكونسن الأمريكية قد حذر من ترك المعقمات داخل السيارة في فصل الصيف أو استخدامها بقرب مصادر اللهب أو أثناء التدخين أو الشواء، وذلك لاحتوائها على نسبة عالية من الكحول تتراوح بين 60% إلى 80%، فهـو مادة سريعة الاشتعال.
كانت هذه تفاصيل خبر عبوة معقم كحولي تتسبب باشتعال النيران في باب سيارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المربع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.