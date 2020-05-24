عبوة معقم كحولي تتسبب باشتعال النيران في باب سيارة

الخليج ٣٦٥ نت – نشر قسم الإطفاء بولاية ويسكونسن الأمريكية، صورة لباب سيارة محترق بسبب عبوة صغيرة من المعقم الكحولي تُرك داخلها!

وفي التفاصيل، تسببت عبوة معقم تم تركها داخل سيارة بولاية ويسكونسن الأمريكية في اشتعال النيران فيها وتضرر بابها، وذلك بسبب احتواء المعقم على الكحول الذي اشتعل بسبب حرارة الشمس.

يُذكر أن قسم الإطفاء بولاية ويسكونسن الأمريكية قد حذر من ترك المعقمات داخل السيارة في فصل الصيف أو استخدامها بقرب مصادر اللهب أو أثناء التدخين أو الشواء، وذلك لاحتوائها على نسبة عالية من الكحول تتراوح بين 60% إلى 80%، فهـو مادة سريعة الاشتعال.