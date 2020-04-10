نيسان تكشف عن نموذج جديد من X-Trail

كتب: باسل الحلواني

كشفت شركة صناعة السيارات اليابانية نيسان عن نموذج جديد من سيارتها X-Trail الذي ستطلقه في الأسواق قريبًا.

ومن المنتظر أن تحمل X-Trail القادمة علامة Rogue التجارية، وستختلف كليا عن جميع سيارات نيسان الكروس أوفر المطروحة حاليًا.

وستحصل السيارة الجديدة من نيسان على نظام يسمح لها بركن نفسها ذاتيًا دون تدخل السائق، يعتمد

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على كاميرات وحساسات مسافات تعمل بزاوية 360 درجة.

وزودت X-Trail الجديدة بنظام أمان يتحكم أوتوماتيكيًا بحركة الفرامل ليمنع اصدامها بالأجسام الأخرى أثناء السير على الطرقات، إضافة لنظامي دفع أمامي ورباعي، وأنظمة لتدفئة وتبريد المقاعد، وأنظمة لتسخين الزجاجين الأمامي والخلفي والمرايا الجانبية.

وجاءت تحفة نيسان الجديدة بنظام مولتيميديا متطور مزود بشاشة يمكنها الاتصال مع مختلف أنواع الأجهزة الذكية عبر البلوتوث.

والنموذج المخصص للسوق الامريكية من هذه السيارة سيحصل على محركات بنزين بسعة 2.5 ليتر وعزم 170 حصانا.

أما النماذج المخصصة للأسواق الأوروبية اليابان وروسيا والأسواق الآسيوية فستحصل على محركات بنزين بسعة 1.6 ليتر وعزم 130 حصانا،ومحركات ديزل بسعة لترين وعزم 144 حصانا، وجميع هذه النماذج ستزود بعلب سرعة أوتوماتيكية بـ 6 مراحل.