عرض بترومين على تقسيط نيسان باثفايندر 2020

الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة بترومين نيسان، واغتنم العروض الحصرية التي لا تقارن مع الآخرين على سيارات نيسان 2020.. عروض تفوق توقعاتك. *ملحوظة: للاستفادة من العرض قم بملء النموذج أدناه. السيارة المشمولة في العرض: نيسان باثفايندر موديل 2020: Advertisements القسط الشهري 1602 ريال مميزات العرض: صيانة مجانية 30,000 كم أو سنتين أيهما يسبق أولا.

ضمان ممتد.

3 سنوات خدمة المساعدة على الطريق. الشروط والأحكام: ينتهي العرض في 15 إبريل 2020.

تطبق الشروط والأحكام. صورة العرض:

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