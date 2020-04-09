يجب على قائدي السيارات المستثناة اتباع هذه الإجراءات عند نقاط التفتيش الأمنية

الخليج ٣٦٥ نت – شددت الإدارة العامة للمرور عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، على قائدي المركبات المستثناة من قرار منع التجول المفروض في مدن المملكة، بضرورة اتباع عدة إجراءات عند الوصول إلى نقاط التفتيش الأمنية على الطرق.

وتأتي هذه الإجراءات متمثلة فيما يلي:

التقيد بالسرعة القانونية.

التمهل قبل الوصول لنقاط التفتيش.

إبراز جميع الوثائق المطلوبة لرجل الأمن.

وجاء نص التغريدة، كالتالي: “يجب على قائد المركبة المستثناة للتنقل التقيد بالسرعة القانونية، والتمهل قبل الوصول لنقاط التفتيش، وإبراز جميع الوثائق المطلوبة لرجل الأمن”.