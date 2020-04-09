كيا تيلورايد تفوز بجائزة أفضل سيارة في العالم لعام 2020

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الخليج ٣٦٥ نت – فازت كيا تيلورايد بجائزة أفضل سيارة في العالم لعام 2020، متفوقةً على مازدا 3 ومازدا CX-30.. ويُذكر أن لجنة من 82 صحفي سيارات حول العالم يصوتون لاختيار السيارات الفائزة في كل فئة سنوياً.
وقد تمتعت تيلورايد بمدح النقاد منذ انطلاقها، مع فوزها بعدة جوائز أخرى أمريكية وأوروبية، وقد كانت المبيعات قوية لدرجة دفعت كيا لزيادة الإنتاج.
وبالنسبة للفئات الأخرى فقد فازت بورش تايكان بجائزة السيارة الفاخرة؛ متفوقة على بورش 911 ومرسيدس EQC، كما فازت بجائزة سيارة الأداء العالمية، متفوقة على بورش 911 وتويوتا سوبرا.
وقد فازت كيا بجائزة أخرى أيضاً، هي سيارة المدن الأفضل بالعالم لموديل سول الكهربائي، والتي تتمتع بمدى 391 كيلومتر لكل شحنة.. وأخيراً فازت مازدا 3 بجائزة أفضل تصميم لسيارة لـ 2020.
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