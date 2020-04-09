هل سيتم إلغاء موسم فورمولا1 هذا العام بسبب فيروس كورونا؟

الخليج ٣٦٥ نت – أثار حديث السيد “تشايس كاري” الرئيس التنفيذي لفورمولا1، مخاوف الجماهير حول إلغاء موسم 2020 بشكل كامل بسبب جائحة فيروس كورونا المنتشر في العالـم.

إذ أعلن “تشايس كاري” عن عدد السباقات اللازم لكي يعتبر الموسم رسمياً وُيمثّل بطولة عالم جديدة، موضحاً أن الموسم قد يعتبر رسمي ويعتد بسباقاته إذا احتوى على 8 سباقات بحد أدنى علماً بأن الموسم قد يحتوي على 22 سباق بحد أقصى، بالإضافة إلى وجوب إقامة السباقات في ثلاث قارات على الأقل لكي يتم احتسابها بطولة عالم.

وإلى الآن تم تأجيل وإلغاء أول 8 سباقات في الموسم بداية من بكين ثم البحرين وفيتنام، وكذلك موناكو وهولندا وإسبانيا وإذربيحان وأستراليا التي كانت بمثابة الجولة الافتتاحية للموسم.

ولم تكن هذه الصدمة هي الأولى في عام 2020 لجماهير فورمولا1، إذ بدأت الصدمات بإصابة أحد أعضاء فريق مكلارين قبل انطلاق سباق أستراليا، واضطرت اللجنة المنظمة لإلغاء سباق أستراليا خوفاً على سلامة الفرق والجماهير أيضاً، فيما أعلنت فرق فورمولا1 بأنها ستدخل عام 2021 بسياراتها لموسم 2020 تخفيضاً للنفقات وتقليلاً للخسائر التي تُصيب الجميع بسبب التأجيلات والإلغاءات للسباقات.