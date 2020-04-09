فريد الطوبجي يتعهد بالإبقاء على العاملين بـ"البافارية" وعدم المساس بحقوقهم

كتب: باسل الحلواني

وجه فريد الطوبجى، رئيس مجلس إدارة المجموعة البافارية للسيارات وكيل علامتي BMW وميني كوبر، الشكر للعاملين فى القطاعات المختلفة للمجموعة البافارية التى تضم عددا من الشركات على ما أنجزوه خلال الثمانية عشر عاماً الماضية.

قال فريد الطوبجى للعاملين بالمجموعة إن العنصر البشرى هو أهم عنصر فى نجاح أي مؤسسة أو دولة، مضيفاً: "بفضل العاملين

وما حققوه من إنجازات، لم يتوقعها أحد من قريب أو بعيد، أصبحت البافارية من كبرى الشركات، ليست على مستوى مصر فقط، بل الشرق الأوسط، وهو ما تحاكى به الصديق والمنافس".

أكد "الطوبجى"، للعاملين: "انه من هنا جاء دورنا لمساندتكم فى ظل الظروف الصعبة الحالية"، متعهداً

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بالبقاء على كل العاملين فى البافارية بشركاتها التابعة.

صرح بأن المجموعة ستحتفظ بكل دخول موظفيها الشهرية بخلاف المميزات المتبعة بالشركات دون تغيير بغض النظر عن المستهدفات وذلك فى ظل الظروف القهرية التى يمر بها العالم أجمع.

وتابع أن مكتبه وهاتفه مفتوحان أمام كل العاملين، مؤكداً أنهم زملاء فى العمل، وذلك سواء لحل مشكلاتهم فى العمل او حتى المشاكل الخاصة.

أختتم حديثه للعاملين قائلاً: "إننى على ثقة بأننا سنعبر هذه المحنة معاً، وسنعود أقوى بكثير".