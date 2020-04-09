“بالصور” مدن المملكة تشهد إلتزام المواطنين والمقيمين بقراري منع التجول وتقديمه

الخليج ٣٦٥ نت – نشرت وكالة الأنباء السعودية “واس” عبر الحساب الرسمي على موقع “انستقرام”، عدداً من الصور لمدن ومحافظات المملكة اليوم خلال فترة حظر التجول. وقد أظهرت الصور إلتزام المواطنين والمقيمين بقراري منع التجول على مدار 24 ساعة في بعض المناطق وتقديمه ليبدأ من الساعة الثالثة عصراً في مناطق أخرى، حيث خلت جميع الشوارع الرئيسية والأحياء من المارة؛ تنفيذاً لقرارات وزارة الداخلية واجراءاتها الاحترازية في مواجهة جائحة فيروس كورونا بالبـلاد. وأوضحت الصور أيضاً تواجداً أمنياً مكثّفاً من القطاعات الأمنية كافة؛ لتطبيق أمر منع التجول في مناطق القصيم وجدة وعسير وحائل ونجران وعرعر والجوف.

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