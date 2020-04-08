القبض على سائق لامبورجيني لقيادته السريعة أثناء التوجه لاختبار كورونا

الخليج ٣٦٥ نت – على الرغم من أن رجال الشرطة حالياً يغضوا الطرف عن السرعة في بعض حالات الطوارئ الطبية، نظراً لما يعيشه العالم من حالة طوارئ مفتوحة تحتاج للسرعة لإنقاذ مرضى فيروس كورونا، إلا أن السرعة ذاتها لا تزال غير قانونية.. وهذا ما حرصت شرطة نيو ساوث ويلز باستراليا على تذكيره للمواطنين.

وهذا ما حدث بالضبط مع رجل يبلغ من العمر 35 عاماً كان يقود سيارة لامبورجيني بسرعة 160 كم في الساعة في منطقة سرعة 90 كم في الساعة، وذلك على امتداد طريق M4 في ليدكومب في غرب سيدني في أستراليا، فقامت الشرطة بإيقافه.

بينما ادعى الرجل أنه كان يُسرع إلى المستشفى للخضوع لاختبار COVID-19، ولكن الشرطة قامت بتغريمه بسبب السرعة الزائدة وعلّقت رخصته، ومن ثم سمحت له بالذهاب إلى المستشفى لإجراء الاختبار قبل الدخول في عزلة ذاتية إلزامية.

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وقد ناشد السيد “مايكل كوربوي” مساعد مفوّض السير والمرور مواطني استراليا، بما يلي:

“يجب على السائقين عدم كسر قواعد الطريق تحت أي ظرف من الظروف، إن السرعة تشكل خطراً على حياة السائقين وكذلك المشاة.. إذا كنت تعتقد أن لديك أعراض COVID-19 وترغب في طلب المساعدة من طبيب أو مستشفى، اتصل مسبقاً لحجز موعد أو قم بزيارة عيادة تقييم إنفلونزا NSW Health COVID-19 إذا شعرت بالتعب”.