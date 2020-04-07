“بالفيديو” أسباب تطبيق حظر تجول على مدار (24) ساعة في الرياض وجدة

الخليج ٣٦٥ نت – أوضح الدكتور محمد العبد العالي المتحدث الرسمي لوزارة الصحة خلال لقاء في برنامج “في الصورة” على قناة “خليجية”، أن قرار منع التجول على مدار (24) ساعة يومياً في كل من (الرياض، تبوك، الدمام، الظهران، الهفوف) جاء بسبب مستوى المخاطر المتغير.

وأشار إلى أن منع التجول على مدار 24 ساعة خطوة إضافية تأتي بسبب، مستوى الحركة المرصود الذي تجاوز 50% وعدم التقيد بتعليمات عدم الخروج إلا للضرورة، مضيفاً أن الأمثلة التي شوهدت لتزاحم وتجمعات كانت مقلقة.

لذلك كان لا بد من اتخاذ مثل هذه القرارات بهدف حماية المجتمع من تفشي الوباء، ومنع الوصول إلى المستويات التي وصلت إليها الدول الأخرى والخروج عن السيطرة.