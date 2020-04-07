تقديراً لجهودهم في التصدي لوباء كورونا

“كيا الجبر” تعلن عن حزمة من الخدمات المجانية على الطريق لمنسوبي الصحة

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت شركة الجبر التجارية؛ وكلاء سيارات كيا موتورز في المملكة عن مبادرة نوعية موجهة إلى كافة الكادر الصحي في المملكة، تضامناً معهم وتقديراً لجهودهم العظيمة في مكافحة فايروس كورونا المستجد؛ حيث يعتبرون الخط الأول للتصدي لهذا الوباء العالمي، فقد قررت الشركة وبالتعاون مع شركة مد لخدمات الطوارئ على الطرق بتقديم خدمة المساعدة على الطريق مجاناً لكافة منسوبي القطاع الصحي في المملكة من ملاك سيارات كيا وغيرها من العلامات التجارية دون استثناء، عبر حزمة من الخدمات التي سوف تقدم مجاناً، ومنها: “سحب السيارة المتعطلة، القيام بإصلاح أعطال الإطارات (بنشر)، سحب السيارة إلى اقرب مركز صيانة يرغب فيه الشخص، نقل الشخص إلى الجهة التي سوف تنقل إليها سيارته، تزويد السيارة بكمية كافية من الوقود في حال توقفها عن السير لانتهاء الوقود”.

وأوضح الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة الجبر التجارية السيد/ وائل بغدادي أن هذه المبادرة من شركة الجبر التجارية تعد مشاركة رمزية أمام التضحيات والجهود الكبيرة التي يقوم بها رجال وسيدات القطاع الصحي في المملكة لمواجهة هذا الوباء، والتقليل من أخطاره على المجتمع.

وأضاف بغدادي قائلاً: “لا شك بأن جائحة كورونا أظهرت معدن المجتمع السعودي من حيث تلاحم الشعب مع قيادته في هذا الظرف العصيب، والقيام كلاً بدوره ولو كان بالالتزام بالتوجيهات والبقاء في المنزل للوقاية من هذا الوباء، ويأتي في طليعة أبناء الوطن في هذا الظرف إخواننا وأبناؤنا في القطاع الصحي الذين يعلمون على مكافحة الوباء بتقديم العلاج، ومتابعة المصابين، والقيام بدور هام في التوعية بطرق الوقاية الصحيحة، ووددنا في شركة الجبر التجارية أن نقدم ولو شيئاً يسيراً يعبر عن امتنان الشركة ومنسوبيها للدور الذي يقوم به منسوبو القطاع الصحي، وبالتعاون مع شركة مد لخدمة الطوارئ على الطرق لتقديم حزمة من الخدمات مجاناً لمنسوبي القطاع الصحي، تسهيلاً ودعماً لهم في هذه الظروف.