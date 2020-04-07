100 مليار دولار خسائر شركات السيارات العالمية نهاية أبريل الجاري

كتب: باسل الحلواني
أكد عدد من الخبراء والمتخصصين أن إغلاق مصانع السيارات في أوروبا وأميركا الشمالية، سوف يكبد شركات السيارات خسائر تتخطى الـ100 مليار دولار من إيراداتها، حال استمرار غلقها حتى نهايةأبريل الجاري.
وبحسب الخبراء فإن خسائر المبيعات في أوروبا قد تتخطى 2.6 مليون سيارة، بقيمة تصل إلى 66 مليار يورو، فيما تفقد أميركا الشمالية
وقالت إحدى الوكالات البحثية، إن كل أسبوع إضافي تغلق فيه مصانع السيارات في أوروبا، يعني خسارة تبلغ 8 مليارات يورو من الإيرادات، فيما تبلغ الخسائر في أميركا الشمالية نحو 7.5 مليار دولار.
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