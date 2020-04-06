"المنصور" تقدم صيانة مجانية لسيارات الأطباء والممرضين الـ"أوبل"

كتب: باسل الحلواني

أطلقت شركة المنصور للسيارات، وكيل علامة أوبل الألمانية في مصر، بالتعاون مع شركة شل هيلكس، مبادرة لدعم الأطباء والممرضين، تحت

عنوان "عشان مشوارهم يكمل"، من خلال تقديم صيانة دورية مجانية لجميع سيارات الأطباء البشريين والممرضين التي تحمل علامة أوبل، وذلك في مراكز خدمة المنصور للسيارات.

وقالت الشركة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إن هذه المبادرة تأتي تقديراً لمجهودات أطباء وممرضين مصر.