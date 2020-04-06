كتب: باسل الحلواني
أطلقت شركة المنصور للسيارات، وكيل علامة أوبل الألمانية في مصر، بالتعاون مع شركة شل هيلكس، مبادرة لدعم الأطباء والممرضين، تحتعنوان "عشان مشوارهم يكمل"، من خلال تقديم صيانة دورية مجانية لجميع سيارات الأطباء البشريين والممرضين التي تحمل علامة أوبل، وذلك في مراكز خدمة المنصور للسيارات.
وقالت الشركة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إن هذه المبادرة تأتي تقديراً لمجهودات أطباء وممرضين مصر.
كانت هذه تفاصيل خبر "المنصور" تقدم صيانة مجانية لسيارات الأطباء والممرضين الـ"أوبل" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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