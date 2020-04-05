مدراء مرسيدس يتنازلون عن نسبة من رواتبهم

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الخليج ٣٦٥ نت – كشف أعضاء مجلس إدارة دايملر مالكة مرسيدس وأعضاء مجلس الإشراف عن عزمهم على التنازل عن جزء من رواتبهم لهذا العام لمواجهة انخفاض المبيعات والخسائر الفادحة في الشركة الناجمة عن أزمة كورونا.
جاء ذلك الإتفاق بين أعضاء مجلس إدارة الشركة، وفقاً لخطاب داخلي حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على نسخة منه، كما كشف الخطاب عن نية قيادات الشركة التخلى أيضا عن جزء من رواتبها.
ووفقاً لبنود الاتفاق في الخطاب، فإن أعضاء مجلس الإدارة سوف يتنازلون عن 20% من رواتبهم في الأشهر المتبقية من العام الحالي، كما سيتخلى أعضاء مجلس الإشراف عن نسبة مماثلة.
كما تم الاتفاق مع ممثلي أعلى ثلاثة مستويات قيادية في الشركة على تنازل الموظفين في هذه المناصب عن 10% من رواتبهم للأشهر الثلاثة المقبلة.
وعرضت الوكالة جزء من تفاصيل الخطاب، وقد جاء فيه:” إبان الأزمة المالية 2009، طبقنا تدبيراً مشابهاً، ونحن نتوقع موافقة واسعة النطاق لأنه سيكون بمقدورنا أن نقدم إسهاما آخر لشركتنا”.
الجدير بالذكر، فإن راتب اولا كيلنيوس رئيس مجلس الإدارة بلغ أكثر من 1.3 مليون يورو ( 5.278 مليون ريال) العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار أنه كان قد تولى مهام منصبه في مايو الماضي.
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