تويوتا تندرا 2022 الجيل القادم تظهر في شكلها المتوقع+معلومات

الخليج ٣٦٥ نت – قام مصممو الموقع العالمي Carscoops بإنشاء تصميم توقعي لما ستبدو عليه تويوتا تندرا 2022، والتي تعتبر منافسة فورد F-150، مع العلم أن التصميم تم استناداً على لغة تصميم تويوتا المستحدثة.

وبالنظر إلى الصورة يمكننا بسهولة رؤية أن التصميم الخارجي هو مزيج من راف 4 و هايلاندر، ويتميز بشبكة أمامية كبيرة مع مع إطار من الكروم على شكل شبه منحرف، ومتصلة مع مصابيح أمامية LED على شكل C، بجانب غطاء محرك بخطوط ديناميكية تحوي بمظهر أكثر قوة.

أما في الخلف فالأمور أكثر بساطة، حيث نرى مصابيح خلفية LED عمودية على طراز سيارات كاديلاك، بالإضافة إلى مصد خلفي أكثر قوة.

أما عن الداخلية، فتؤكد التقارير أن تندرا ستحصل على داخلية واسعة مع ترقية نظام المعلومات الترفيهي الخاص بها، حيث ستحصل على شاشة تعمل باللمس مقاس 12.3 بوصة تتضمن أندرويد أوتو و آبل كاربلاي و أمازون اليكسا مع نظام صوت نقي من JBL.

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كما ستحصل البيك أب على حزمة الأمان من تويوتا ” Safety Sense 2.0″، والتي تتضمن نظام اكتشاف المشاة في الإضاءة المنخفضة، تنبيه مغادرة المسار، نظام المساعدة على الركن الأمامي والخلفي وغيرها.

أما عن المحرك، فمن المتوقع أن تأتي مع محرك V6 تيربو مزدوج سعة 3.5 لتر بقوة 450 حصان، ومحرك هجين V6 سعة 3.5 لتر مثل المستخدم في سيارات لكزس، ولكن مازال الأمر غير مؤكد بعد.

هذا ومن المتوقع أن يتم الكشف عن السيارة رسمياً خلال الربع الرابع من العام المقبل.