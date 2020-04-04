10% نمواً في مبيعات الشاحنات خلال شهرين

كتب: باسل الحلواني

أكد مجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، أن مبيعات الشاحنات في السوق المحلية شهدت نمواً خلال أول شهرين من العام الجاري.

ووفقاً لـ"أميك"، فإن مبيعات الشاحنات ارتفعت بنسبة 10%

خلال شهري يناير وفبراير 2020.

وبلغ إجمالي مبيعات الشاحنات في مصر خلال أول شهرين من العام الجاري 5.6 ألف مركبة، مقابل 5.1 ألف

مركبة تم بيعها خلال الفترة نفسها من العام السابق.

ووفقاً للخبراء فإن السبب الرئيس وراء ارتفاع المبيعات الإجمالية لقطاع الشاحنات، يعود إلى الطفرة الاقتصادية والمشروعات العملاقة التى شهدتها مصر، وإقبال شركات المقاولات العاملة فى السوق المحلية على شراء الشاحنات.