كتب: باسل الحلواني
أكد مجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، أن مبيعات الشاحنات في السوق المحلية شهدت نمواً خلال أول شهرين من العام الجاري.
ووفقاً لـ"أميك"، فإن مبيعات الشاحنات ارتفعت بنسبة 10%خلال شهري يناير وفبراير 2020.
وبلغ إجمالي مبيعات الشاحنات في مصر خلال أول شهرين من العام الجاري 5.6 ألف مركبة، مقابل 5.1 ألفمركبة تم بيعها خلال الفترة نفسها من العام السابق.
ووفقاً للخبراء فإن السبب الرئيس وراء ارتفاع المبيعات الإجمالية لقطاع الشاحنات، يعود إلى الطفرة الاقتصادية والمشروعات العملاقة التى شهدتها مصر، وإقبال شركات المقاولات العاملة فى السوق المحلية على شراء الشاحنات.
كانت هذه تفاصيل خبر 10% نمواً في مبيعات الشاحنات خلال شهرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.