جينيسيس G80 و GV80 تظهران في جلسة تصوير خاصة

الخليج ٣٦٥ نت – تسعى جينيسيس إلى إدخال نفسها بين قائمة العلامات التجارية الشهيرة لصناعة السيارات الفاخرة مع بي ام دبليو ومرسيدس، وبالنظر إلى أرقامها مؤخراً، فيبدو أنها تحقق تقدماً جيداً لتحقيق هذا الهدف، ومن أجل تحسين وضعها، قدمت صانعة السيارات الكورية الجنوبية لغة تصميم جديدة كلياً، تظهر جلياً في طرازيها GV80 الـ SUV الجديدة وسيدانها G80 الجديدة كلياً، واللتان ظهرتا بجانب بعضهما البعض في وطنهما.

تسمى لغة التصميم الجديدة “الأناقة الرياضية”، وتتميز بشبك أمامي كبير، ومصابيح أمامية رباعية مقسمة، وخطوط واسعة تمتد من الأمام إلى الخلف، لذا فهي تجمع بين عناصر التصميم من سيارات أودي وبنتلي، لتحصل السيارتين على تصميم فاخر يؤهلها لمنافسة كلاً من لكزس (RX / GS) وفولفو (XC90 / S90) وجاكوار (F-Pace / XF).

بالنسبة إلى التصميم الداخلي، فهناك أوجه تشابه، مثل أن كلتا السيارتين تحتويات على أقراص دوارة متحركة، ونفس شاشة النظام الترفيهي، ولكن بالنظر عن قرب، ستلاحظ العديد من الاختلافات الهامة، مثل ألواح الأبواب وصولاً إلى فتحات التهوية، وحتى عجلة القيادة.

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في النهاية، نصل إلى التسعير، حيث لم تخبرنا جينيسيس بعد عن سعر G80 لكن نعتقد أنه سيبدأ من 170 ألف ريال، في حين يبدأ سعر GV80 من 184 ألف ريال في أمريكا.