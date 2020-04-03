نصائح الخبراء الألمان للعناية بالسيارة يدوياً قبل الغسيل الآلي

الخليج ٣٦٥ نت – يعتمد كثير من قائدي السيارات على غسل سياراتهم في محطات الغسل الآلي، لكنهم يلاحظون عند الانتهاء من غسلها أنه لم يتم تنظيفها على الوجه الأكمل.



وأشار نادي السيارات الألماني ADAC إلى أن الغسل الآلي للسيارات لا يحقق النظافة الكاملة لها، إلا بعد العناية اليدوية أولاً.

وقدم نادي السيارات الألماني عدد من النصائح التي يجب فعلها مع الغسل الآلي للسيارات، وهي كما يلي:

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1- أوصي النادي بالاعتماد على مواد خالية من الكحول عند تنظيف المطاط والنوافذ، حتى لا تتضرر الأسطح البلاستيكية.

2- يفضل استخدام المواد الخاصة ومنها معجون الأسنان عند تنظيف أسطح الكروم للحصول على لمعان براق.

3- القيام بتجفيف المقصورة الداخلية جيدا، وإزالة بقايا وآثار الماء من التجهيزات الجلدية، بالإضافة إلى إزالة الماء من عتبات الأبواب حتى لا تتعرض السيارة للرطوبة والصدأ.

4- توجد بعض الأماكن الضيقة في السيارة يصعب تنظيفها عن طريق الغسل الآلي، مثل المناطق الموجودة أسفل مقابض الأبواب أو التجاويف الموجودة على الباب الخلفي، ينصح تنظيفها باستخدام إسفنجة ناعمة والماء.

5- القيام بتنظيف عناصر الإحكام المطاطي في الأبواب وزجاج النوافذ بأوراق المطبخ الرطبة، وبعد تجفيفها يمكن العناية بهذه العناصر بواسطة مواد متخصصة أو عن طريق الفازلين.