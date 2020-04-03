كتب: باسل الحلواني أكدت البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، أن مبيعات السيارات في السوق المصرية خلال شهري يناير وفبراير الماضيين بلغت 63.2 ألف وحدة. بلغت 63.2 ألف وحدة. Advertisements ووفقاً لـ"أميك"، فإن مبيعات السيارات شهدت نمواً خلال يناير وفبراير 2020، بلغ 62%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، التي بلغ إجمالي المبيعات خلالها 39 ألف سيارة. مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، التي بلغ إجمالي المبيعات خلالها 39 ألف سيارة. جدير بالذكر أن الفترة الحالية تشهد توقف لحركة مبيعات السيارات، في السوق المحلية، بسبب انتشار فيروس كورونا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "أميك": 63.2 ألف سيارة إجمالي مبيعات "يناير" و"فبراير" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.