"كيا إكسيد" تحصل على جائزة "تصميم المنتج" من "ريد دوت"

كتب: باسل الحلواني

حصلت سيارة كيا الشهيرة "إكسيد" الكروس أوفر الخاصة بالمدن، على تكريم خاص، بفضل تصميمها، وذلك ضمن جوائز "ريد دوت" (Red Dot) لعام 2020.

ومع فوز سيارة "إكسيد" بجائزة "تصميم المنتج"، تصبح رابع سيارة من عائلة سيارات "سيد" (Ceed) تحصل على إحدى جوائز "ريد دوت".

ومع هذا التكريم لسيارة "إكسيد"، وصل عدد جوائز "ريد دوت" التي فازت بها كيا حتى الآن إلى 25 جائزة، وذلك منذ فوزها بها لأول مرة عام 2009. وفي عام 2019، تم تكريم مختلف مناحي التصميم الخاصة بسيارات أخرى من عائلة سيارة "إكسيد" - "سيد" و"سيد سبورتس واغن" (Ceed Sportswagon) و"بروسيد" (ProCeed) – من خلال فوزها بجوائز متنوعة ضمن هذا البرنامج رفيع المستوى.

وقال ياسر شابسوغ، المدير التنفيذي لعمليات "كيا موتورز" في الشرق الأوسط وأفريقيا، في بيان صحفي، معلقاً على هذه الجائزة: "إنه إنجاز هام آخر يحققه فريق كيا، ونحن فخورون بزملائنا عالمياً على تصاميمهم المميزة والمبتكرة، ونهنئهم على الفوز بواحدة من أكثر الجوائز المرغوبة في العالم لما تمثله من شهادة على الجودة، إضافة لتصميمها الفريد، تتشارك سيارة إكسيد بمختلف ميزاتها التي تستحق الجوائز مع غيرها من سيارات كيا، والتي تساهم في تفرّدها عن غيرها

في قطاع السيارات".

وكان قد تم تكريم سيارة كيا "إكسيد" في المنطقة ضمن جوائز "سيارة العام للنساء" عام 2019، والتي تم منحها بالتزامن مع معرض دبي الدولي للسيارات، حيث حصلت على جائزة "سيارة المدينة".

ومن جانبه قال كريم حبيب، رئيس مركز التصميم في كيا: "بذلت كيا قصارى جهدها لإجراء تحسينات مستمرة على جودة سياراتها وتقديم تجربة ممتعة ومثيرة للاهتمام لعملائها، سيارة الكروس أوفر ‘إكسيد‘ من كيا تمثل هذه الرؤية الجديدة. أنا فخور جداً بالتقدير الذي تتلقاه جهود فريقنا في مختلف أنحاء العالم".

وتعد هذه الجائزة ثاني جائزة تصميم كبرى تحصل عليها سيارة "إكسيد" ومجموعة سيارات "سيد" بشكل عام، وذلك بعد حصول هذه السيارة الجديدة على جائزة "إيف" (iF) في بداية عام 2020. كما حصلت سيارة "إكسيد" على جائزة "المقود الذهبي" (Das Goldene Lenkrad) في ألمانيا عام 2019.

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ونجمع كيا "إكسيد" الكروس أوفر متعددة الأغراض (CUV) الجديدة الخاصة بالمدن، بين الطابع العملي للسيارات الرياضية متعددة الأغراض المدمجة، مع الترتيب الرياضي والتحكم الممتع الخاص بسيارات الهاتشباك، وتلبي

هذه السيارة الطلب المتزايد لدى السائقين الأوروبيين على سيارات توفر تفاعلاً وديناميكية أكبر من السيارات الرياضية متعددة الأغراض (SUV) التقليدية، وذك من ناحية المظهر والقيادة.

وتم تصميم هذه السيارة لتكون بديلاً رياضياً للسيارات الرياضية متعددة الأغراض التقليدية، حيث توفر سيارة الكروس أوفر متعددة الأغراض هذه مستويات مماثلة من المساحة للركاب والتخزين. وتوفر هذه السيارة متعة قصوى للسائقين بفضل تحكّمها الرياضي والراحة التي توفرها، إلى جانب قيادتها الثابتة، مع مظهر أكثر حضوراً على الطرقات مقارنة بسيارات الهاتشباك الاعتيادية.

وتم تصميم هذه السيارات حصرياً للعملاء الأوروبيين في استوديو التصميم الأوربي الخاص بشركة كيا في فرانكفورت في ألمانيا، وقد أصبحت متوفرة للبيع في أوروبا في النصف الثاني من عام 2019، وبيعت أكثر من 20,000 سيارة منها حتى الآن. كما تم إطلاق طراز كهربائي هجين قابل للشحن من سيارة "إكسيد" في الربع الأول من 2020.

يتم تقديم جوائز "ريد دوت" ضمن ثلاث فئات: تصميم المنتج، والعلامات التجارية والاتصالات، ومفهوم التصميم، وتتألف لجنة التحكيم من 40 مصمماً مستقلاً ومحاضراً جامعياً في التصميم وصحفياً من مختلف أنحاء العالم، ليختاروا أفضل المنتجات التي تم إنشاؤها كل عام في مختلف المجالات. ويتم تقييم المنتجات المشاركة من ناحية الابتكار، وجودة المواد، والوظائف التي تؤديها، والتوافق البيئي. وفي عام 2020، شهدت الجائزة أكثر من 6,500 طلب مشاركة من 60 بلداً حول العالم.

تم إطلاق هذه الجوائز عام 1955 من قبل "مركز شمال الراين فستفالن للتصميم"، وتعتبر جوائز "ريد دوت" اليوم من أكثر منافسات التصميم المرموقة حول العالم.

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