مرسيدس C-Class 2021 تظهر بالشكل التوقعي

الخليج ٣٦٥ نت – بدأت مرسيدس باختبار C-Class الجديدة كلياً منذ حوالي العام مع تخفيف التمويهات بالتدريج وظهور الجسد الإنتاجي النهائي للسيارة، وهنا قام أحد المصممين برسم صور توقعية مبنية على الصور التجسسية للسيدان.

نلاحظ الشبك الأمامي الجديد مع تصميم جيد للمصابيح الأمامية، وإن كنا نتوقع اختلافها في الموديل الإنتاجي، مع مصابيح خلفية مشابهة بشكل كبير للشكل العام الذي رأيناه في الصور التجسسية.

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المرايا هنا مختلفة عن الصور التجسسية، كما أن جانب الجسد مختلف بعض الشيء كذلك.

وستعتمد سي كلاس الجيل الخامس على منصة MRA المحدثة بالدفع الخلفي لمرسيدس، والتي ستدعم المولدات الهجينة والكهربائية، وسيشمل المجال نسخ سيدان وواجن وكوبيه وكشف لمنافسة بي ام دبليو الفئة الرابعة.