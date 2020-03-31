"رابطة التجار": صرف "غبور" لقيمة قروض السيارات الممولة من "درايف" قبل الترخيص "قرار حكيم"

كتب: باسل الحلواني

قررت شركة درايف فاينانس، الذراع التمويلي لمجموعة جي بي غبور أوتو، اعتماد وصرف قيمة قروض السيارات الممولة من خلال الشركة، لتجار السيارات، دون انتظار انهاء إجراءات الترخيص، نظراً لتعليق العمل داخل إدارات المرور على مستوى الجمهورية، ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

من جانبها وجهت رابطة تجار السيارات، برئاسة المستشار أسامة أبوالمجد، في خطاب رسمي، الشكر

لـ"درايف"، على هذا القرار، الذي وصفته بأنه "حكيم".

وقالت الرابطة في خطابها أن هذه الخطوة سيكون لها نتائج إيجابية على السوق المحلية، بعد شبه التوقف الذي حدث لقطاع السيارات، في ظل أزمة كورونا الحالية.

وكانت شركة درايف، الذراع التمويلي لمجموعة جي بي غبور أوتو، قد أعلنت في وقت سابق، عن مبادرة لتأجيل

سداد الأقساط الشهرية لعملائها، ضمن الإجراءات التي قررت المجموعة اتخاذها، في ظل تداعيات فيروس كورونا.

أكدت الشركة في بيان لها، أنها قررت تأجيل سداد الأقساط الشهرية لمدة ٦ أشهر، على أن تستأنف أول عمليات سداد الأقساط يوم ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٠.

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وقال البيان إنه سيتم احتساب سعر العائد المطبق على القروض وفقا لآلية التسعير المطبقة وقت التعاقد، على أن يتم سداد هذا المبلغ شهرياً وذلك لمدة ٦ أشهر بدءاً من 20 مارس الجاري.

صورة من الخطاب الموجه من الرابطة لـ"داريف"

المستشار أسامة أبوالمجد رئيس الرابطة