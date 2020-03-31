مقارنة بين جينيسيس جي 80 2021 الجديدة والسابقة وأبرز الاختلافات Genesis G80

الخليج ٣٦٥ نت – منذ انطلاق جينيسيس G80 الحالية في 2016 وقد قدمت منافسة قوية لأمثال بي ام دبليو الفئة الخامسة ومرسيدس E-Class واودي A6 من ناحية الفخامة والراحة.. وإن لم تقترب من مستواهم في المبيعات، والتي وصلت إلى 7,094 سيارة في أمريكا كمثال في 2019، مقارنة بـ 39,000 سيارة فئة خامسة لبي ام دبليو.

والآن مع الكشف عن G80 2021 الجديدة سنقدم لكم مقارنة بين الموديلين وأهم التحسينات والتغييرات المختلفة.. ونبدأ بالشكل الخارجي الجديد كلياً بلغة تصميم “الأناقة العضلية”، حيث تغير التصميم الأمامي مع شبكة تهوية على شكل الدرع والمصابيح الأمامية الرباعية الجديدة، مع سقف مائل رشيق أشبه بالكوبيه.

السيارة الجديدة برأينا أجمل في التصميم وأكثر عصرية ورشاقة، كما أنها أطول وأعرض وأقل ارتفاعاً من الموديل السابق.

الداخلية

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مرة أخرى نرى اختلافات جذرية في الداخلية، بداية من المواد التي تحسنت جودتها والتقنيات الأكثر تطوراً والمقاعد الجديدة الأكثر راحة، مع تقديم شاشتين رقميتين، الأولى 12.3 إنش للوحة العدادات ثلاثية الأبعاد، بينما الثانية 14.5 إنش لنظام المعلومات الترفيهية، مع عدد واسع من المزايا المريحة الفاخرة وتقنيات السلامة، كما ازدادت مساحة تحريك الرأس والقدم.

المحركات

جينيسيس G80 تخلت عن محركات V8 ولكن عوضاً عنها استلمت محرك تيربو 2.5 لتر بأربعة سلندر بقوة 300 حصان وعزم دوران 421 نيوتن.متر، مع توفر محرك آخر V6 تيربو سعة 3.5 لتر بقوة 375 حصان وعزم دوران 530 نيوتن.متر، مع محرك ثالث ديزل سعة 2.2 لتر بأربعة سلندر بقوة 207 حصان.. وستتوفر السيارة بدفع خلفي أو رباعي.