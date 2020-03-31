شاهد طرقات مكة المكرمة المفروض عليها حظر التجول على مدار اليوم

الخليج ٣٦٥ نت – نشرت وكالة الأنباء السعودية (واس) عدداً من الصور لطرقات مكة المكرمة وأحيائها، وذلك بعد دخولها مرحلة الإجراءات الاحترازية الإضافية التي أعلنت عنها وزارة الداخلية. وأظهرت الصور إلتزام سكان مكة المكرمة بالإجراءات الإحترازية الجديدة التي فرضت عليهم، كما أوضحت الصور التواجد الأمني لتطبيق هذه الإجراءات الجديدة. والجدير بالذكر أن الإجراءات الإضافية مفروضة على ستة أحياء في مكة المكرمة، وهم “أجياد والمصافي والمسفلة والحجون والنكاسة وحوش بكر”، حيث يُمنع الدخول إليها أو الخروج منها مع حظر التجول على مدار الـ24 ساعة، وذلك كان اعتباراً من الساعة الثالثة من ضهر أمس الاثنين الموافق 30 مارس 2020.

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